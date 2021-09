ONS Sneek kan ook verliezen

Die incasso leek aanvankelijk niet in de brievenbus te vallen, want de Snekers waren in de openingsfase een aantal keren dreigend. Daarna nam de thuisclub echter het initiatief over en ontsnapte ONS Sneek tot opluchting van de meegereisde supporters tot twee keer toe aan een achterstand. Die opluchting maakte plaats voor zorg, toen verdediger Rik Koelewijn na iets meer dan twintig minuten een op het oog ernstige blessure opliep en het veld moest verlaten. Na dat ongelukkige moment was de defensieve organisatie bij de in het lichtblauw spelende oranjehemden even niet je van dat, al had de openingstreffer daar niet veel mee te maken. Die kwam tot stand na een knappe individuele actie van Joost Rasing die daarbij bal hoog in de touwen joeg en doelman Tristan Boersma geen schijn van kans gaf.

Moeilijk

ONS Sneek had het moeilijk, al ging dat niet gepaard met veel noemenswaardige kansen. Niettemin zou de thuisclub de marge nog voor de thee verdubbelen. Nadat Rik Weening aan de andere kant met een schot een teken van leven had afgegeven, sloeg AZSV op slag van rust - en voor hen dus op een gunstig moment - middels een van richting veranderde kopbal van Freek Mulder voor de tweede keer toe.



Met Han van Dijk voor Giovanni Aronds probeerde ONS Sneek de achtervolging in te zetten, maar dat leverde amper iets op, ook al omdat spits Jermaine Bregita - de vervanger van de geschorste Gerben Visser - nagenoeg onzichtbaar was. De betere mogelijkheden waren dan ook voor AZSV, maar doelman Boersma hield bij één daarvan met een prima redding zijn ploeg in de race. Die race kreeg met nog zo'n 25 minuten op de klok ineens een heel ander perspectief, toen ONS Sneek net buiten de zestien een vrije trap mocht nemen en linksback Gabriël Fernando de bal op fraaie wijze langs doelman Jasper te Kolste krulde (2-1).



De brigade uit de Waterpoortstad rook bloed, maar dat zou uiteindelijk niet meer vloeien, ook al omdat het zowel Han van Dijk als Jermaine Bregita bij een hectische situatie niet lukte om de bal over de doellijn te werken en omdat Fernando bij een vrijetrap-reprise zijn meerdere in doelman Te Kolste moest erkennen. Daardoor bleef het bij 2-1 en bleek ONS Sneek zoals de titel al vermeldde, ook te kunnen verliezen.



​Hoelang ONS Sneek waarbij Jurre Speelman vlak voor tijd zijn officiële debuut maakte, het zonder Rik Koelewijn moet doen, is niet bekend. Dat zal nader onderzoek moeten uitwijzen, maar het heeft er alle schijn van dat de van Emmen overgekomen verdediger enige tijd zal ontbreken. In defensief opzicht is dat na de blessures van Vladik Darkopulo en Glenn Buma opnieuw een streep door de rekening, al wordt laatstgenoemde deze week verlost van het gips en kan Jan Vlap dan weer over hem beschikken.

AZSV - ONS Sneek 2-1 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Joost Rasing (35.), 2-0 Freek Mulder (45.), 2-1 Gabriël Fernando (65.)

​Scheidsrechter: G.H.A. Stevens

​Gele kaart: Koen Maatkamp (AZSV), Patrick van der Veen, Wesley Tankink (ONS Sneek)

Opstelling AZSV: Jasper te Kolste, Niek te Veluwe, Bram Rensing, Michael Vaags, Freek Mulder, Rick van Eerden, Ferran Mombarg, Bram Wevers (90. Luka ter Haar), Quin Vervelde (46. Jelle Ikink), Koen Maatkamp (64. Jonathan Goosen) en Joost Rasing

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Gabriël Fernando, Joran Swart, Patrick van der Veen (74. Niels Nadorp), Rik Koelewijn (30. Pieter Abe de Jong), Giovanni Aronds (46. Han van Dijk), Wesley Tankink, Mark Westra, Rik Weening, Jermaine Bregita en Nick Kleen (89. Jurre Speelman)

