ONS Sneek kan het karwei niet afmaken

Gevaarlijkste man

Daar zag het in het eerste deel van de wedstrijd niet naar uit. In die tijdspanne voerde ONS Sneek namelijk de boventoon. Dat resulteerde al na een minuut of vier in de eerste mogelijkheid voor Ewart Ottema. De inzet van de topscorer verdween echter een metertje naast het heiligdom van doelman Tim Elkhuizen en na een minuut of drieëntwintig was de richting bij een hernieuwde poging van de spits eveneens niet optimaal. Het scorebord vermeldde toen inmiddels wel een 0-1 voorsprong voor de Snekers, want op het kwartier had Ottema - de gevaarlijkste man aan ONS-zijde - uit een vrije trap van Nordin Tahboun achterwaarts raak gekopt.



Gelijkmaker

Aan de andere kant liet RVVH met een schot ook een keer zijn tanden zien. Rechtsback Mounir Loolofs - hij verving de vorige week geblesseerd geraakte Patrick van der Veen - haalde bij die poging de bal echter van de lijn en voorkwam daarmee dat de blauw-witten snel weer op gelijke hoogte kwamen. Het bleek slechts uitstel van executie want na de drinkpauze nam het spelaandeel van “de thuisclub” uit Ridderkerk toe en moest ONS Sneek zijn overwicht langzaam maar zeker prijsgeven. Dat leidde vier minuten voor het einde van het eerste bedrijf tot de gelijkmaker. Tristan Boersma hield die in eerste instantie nog van het bord maar moest bij de rebound van Gino Boers moest de ONS-goalie het antwoord schuldig blijven (1-1).



Voorsprong RVVH

Die gelijkmaker viel niet onverdiend te noemen en het had nog erger gekund. Bij het scheiden van de markt voorkwam Boersma met een uitstekende redding echter dat ONS Sneek met een achterstand en RVVH met een voorsprong richting de thee ging. Na de thee moest de ploeg van trainer Kevin Vink noodgedwongen wisselen, iet wat ONS Sneek vlak daarvoor ook had kunnen overkomen. Een charge op Nick Kleen was er namelijk één met het etiket “stevig”. De dader mocht van de arbiter van dienst met geel verder en ook Kleen kon na behandeling in de tweede helft zijn pad vervolgen.



In de tweede helft bleek ONS Sneek in de voorbije weken steeds fitter en sterker dan de opponenten en dus ging de oranje-aanhang er op De Strokel eens goed voor zitten. Het zou echter anders lopen, want na iets meer dan twintig minuten was het RVVH dat door toedoen van Gazar Dermedjan een voorsprong nam.



Twee-twee

Vervolgens hing een grotere voorsprong voor RVVH meer in de lucht dan een nivellering en mocht ONS Sneek zijn keeper danken dat de wedstrijd tot het laatst een wedstrijd bleef. De sluitpost hield namelijk bij een schot van Gino Stolk met een prima reflex de derde Ridderkerkse treffer en daarmee de beslissing van het bord. Boersma zag vervolgens dat Lennard Feenstra - hij verving Wesley Tankink - vlak voor het einde van de reguliere speeltijd met een kopbal dicht bij een treffer was. De twee-twee van de jonge invaller werd door Leon Steketee echter van de lijn gehaald, waarna Boersma nogmaals de Sneker hoop in leven hield door met zijn been Laurens de Witte van scoren af te houden.



De hoop bleek echter ijdel, al kreeg ONS Sneek in de toegevoegde tijd via Mark Westra en via een hoekschop nog wel een paar kleine mogelijkheden. Die werden echter niet benut en derhalve bleef het bij 2-1. Daarmee werd "het karwei" waarbij ONS Sneek in de reguliere competitie en in de play offs heel vaak heel mooi voetbal liet zien, helaas niet met een terugkeer op landelijk niveau afgemaakt.

R.V.V.H. - O.N.S. Sneek 2-1 (1-1)

Doelpunten: 0-1 Ewart Ottema (16.), 1-1 Gino Boers (41.), 2-1 Gazar Dermedjan (66.)

Scheidsrechter: W.M. Kieft

Gele kaart: Jessie Proost (RVVH), Ewart Ottema (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong (80. Martijn de Rooij), Joran Swart, Geoffrey Eekhof, Mounir Loolofs (89. Jorn Dijkstra), Mark Westra, Stefan Westra, Wesley Tankink (77. Lennard Feenstra), Nordin Tahboun, Ewart Ottema en Nick Kleen



