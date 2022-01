ONS Sneek in slotfase onderuit bij Blauw Wit ‘34

Op sportpark Wiarda waren de omstandigheden sowieso turbulent, want de wind had er vrij spel en had overduidelijk invloed op de verrichtingen van de 22 acteurs. Niettemin kwamen de Snekers halverwege de tweede helft op voorsprong en toen die marge een klein kwartier later werd verdubbeld, leek ONS Sneek de oefencampagne met een overwinning af te trappen. De “waard” onder leiding van voormalig ONS-trainer Bert Hollander - actueel de nummer drie van de eerste klasse - bleek echter nog wat in het vat te hebben en boog in “the dying seconds of the game” via treffers van Floris Boonstra. Nick Glazer en Tim van Dijk de achterstand alsnog om.

Komende zaterdag hervat ONS Sneek de competitie met een uitwedstrijd op Urk. Dat duel dat in de plaats komt van de eerder geprogrammeerde confrontatie met Flevo Boys, betreft een inhaalduel. Vorig jaar werd het treffen met de voormalige eilandbewoners tot twee keer toe geannuleerd. Op 13 november vond de wedstrijd om coronagerelateerde reden geen doorgang en begin december werd het duel geschrapt, omdat een deugdelijke voorbereiding vanwege de beperkende maatregelen niet goed mogelijk was.

Blauw Wit ‘34 - ONS Sneek 3-2 (0-0)

​Doelpunten: 0-1 onbekende speler (65.), 0-2 onbekende speler (79.), 1-2 Floris Boonstra (85.), 2-2 Nick Glazer (86.), 3-2 Tim van Dijk (88.)

