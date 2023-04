ONS Sneek heeft met Pasen de meeste eieren

Kat en muis

De wedstrijd tussen ONS Sneek en ’t Fean ’58 was een spel van kat en muis, al zijn dat nu niet direct de dieren waaraan men in deze dagen meteen denkt. De oranjehemden waren met name in de eerste helft veel te sterk en te snel voor de bezoekers die het vooral van hun fysieke kracht moesten hebben. Die kracht kon de dreiging van de thuisclub echter niet afwenden, al bleef het aanvankelijk nog bij waarschuwingsschoten. Nadat Pieter Abe de Jong een solo van linksback Mayk Numan een halt toeriep, was er na een "stief kwartierke” voor ’t Fean ’58 echter geen houden meer aan. Wesley Tankink stuurde Nick Kleen op links diep en uit diens afgemeten voorzet kopte Ewart Ottema de openingstreffer tegen de touwen. Even later werd Tankink zelf diep gestuurd, waarna de middenvelder de bal op beheerste wijze langs doelman Hessel Huisman schoof.



Simpel

Huisman schoot de bal vervolgens tegen Ottema aan terwijl laatstgenoemde even later met een schuiver zijn tweede van de middag probeerde te forceren. Nadat een inspanning van Tankink niet meer dan een hoekschop opleverde en een combinatie tussen de sterk spelende Geoffrey Eekhof en Nordin Tahboun net niet de eindstreep haalde, kreeg Ottema na een klein half uur toch zijn zin. De naar Harkemase Boys vertrekkende spits liet de blauwe defensie zijn hielen zien en tikte nadat hij Huisman had omspeeld, vervolgens simpel de derde Sneker treffer binnen.



Techniek

​Aan de andere kant had een tegenaanval van de gasten een mogelijkheid op kunnen leveren, maar op het moment suprême was de aanname niet je van het. De techniek was aan de andere kant beter verzorgd, want na een goed lopende aanval mocht de uithaal van Mark Westra er zeker zijn. De lat stond echter de vierde Sneker treffer in de weg, maar het bleek slechts uitstel van executie. Nadat een vrije trap van de bezoekers de lat scheerde tikte Kleen op aangeven van Mark Westra van dichtbij de vierder langs Huisman en op slag van rust fungeerde Kleen bij de vijfde Sneker treffer van Nordin Tahboun als architect.



Minder scherp

Met Jan Rein Boelsma voor Pieter Abe de Jong en Mounir Loolofs voor doelpuntenmaker Tahboun was de Sneker defensie meteen na rust even minder scherp, al viel dat beide invallers niet te verwijten. In ieder geval kreeg Jens Hamstra daardoor een mogelijkheid min of meer in de schoot geworpen en die liet hij zich niet ontnemen (5-1). Ook in de opbouw en aanvallend liep het aan Sneker zijde toen even minder, al vloeide uit een onzuivere pass van Joran Swart, uit een vrije trap en uit een afzwaaier van Iwan Henstra geen bloed voort. Integendeel. Na een klein uur spelen maakte Mounir Loolofs na voorbereidend werk van Mark Westra en Ewart Ottema het halve dozijn vol.



Swart

Vervolgens bleek een aanval in overtal niet aan de Snekers besteed, verdween een kopbal van Boelsma recht in de handen van Huisman en was Loolofs met een bal vanachter zijn standbeen dicht bij zijn tweede van de middag. De eerste - en dan hebben we het over minuten - waren vervolgens voor Patrick van der Veen, waardoor Glenn Buma naar de rechtsbackpositie verkaste en Eekhof naar het middenveld doorschoof. Buma was vervolgens deelgenoot bij een aanval die met een inzet op de paal van Joran Swart eindigde. Diezelfde Swart liet zich even later in de eigen zestien eenvoudig aftroeven, waarna Sietze Velthuizen de stand voor ’t Fean ’58 een iets dragelijker aanzien gaf.





Nadat de voortreffelijk leidende scheids niks zag in een overtreding op David Bergsma, bloedde een counter bij diezelfde invaller dood omdat bij de vervanger van Ewart Ottema de controle even niet optimaal was. Die ontbrak vervolgens ook bij Mark Westra, toen hij op karakteristieke wijze naar binnen trok en met rechts woonuithalen. Niet lang daarna kwam een vrije trap van Swart opnieuw niet langs de muur maar dat kon de pret aan Sneker zijde niet drukken en al helemaal niet, toen bleek dat ONS Sneek met Pasen de meeste eieren achter zijn naam had staan.

O.N.S. Sneek - ’t Fean ’58 6-2 (5-0)

Doelpunten: 1-0 Ewart Ottema (14.), 2-0 Wesley Tankink (16.), 3-0 Ottema (29.), 4-0 Nick Kleen (42.), 5-0 Nordin Tahboun (45.), 5-1 Jens Hamstra (47.), 6-1 Mounir Loolofs (59.), 6-1 Sietze Veenhuizen (78.)

Scheidsrechter: G. Gils

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong (46. Jan Rein Boelsma), Joran Swart, Glenn Buma, Geoffrey Eekhof , Mark Westra, Stefan Westra (67. Patrick van der Veen), Wesley Tankink, Nordin Tahboun (46., Mounir Loolofs) en Nick Kleen

Bron: https://pengel.weebly.com