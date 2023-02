ONS Sneek flikt het weer

Kleen

Kort voor die late treffers had ONS Sneek via Mark Westra al een waarschuwing afgegeven, terwijl Kleen degene was die in de wedstrijd als eerste aan de alarmbel trok, toen een bal van zijn voet werd getoucheerd en gevaarlijks richting de kruising afboog. De naar Berkum vertrekkende Kleen was ook deze middag weer een plaag voor de vijandelijke defensie en het wekte dan ook geen verbazing dat hij aan de basis van de openingstreffer stond. Nadat hij eerder in de wedstrijd bij een behoorlijke kans voor eigen eer en glorie ging, leverde hij de bal na voorbereidend werk van Geoffrey Eelhof en Mark Westra op maat af bij Ewart Ottema die voor zijn man kwam en de bal langs de doelman van HZVV tikte (1-0)



Tandeloos

Die voorsprong “war” zoals onze Oosterburen plegen te zeggen, “in Ordnung” want het een klasse hoger spelende HZVV was in tegenstelling tot de thuisclub - en zeker tot de vijfenvijftigste minuut = niet veel meer dan een tandeloze tijger. ONS-doelman Tristan Boersma kreeg dan ook weinig te oen, iets wat na rust zou veranderen, Nadat de thuisclub bij het begin van de tweede helft nog een paar keer aan de boom schudde, stond de Sneker versnelling vervolgens vaker in de achteruit dan in de vooruit. Dat leidde na een klein kwartier tot de gelijkmaker. Nadat Boersma eerst nog met een fraaie redding de één-één van het bord hield, was de Sneker sluitpost even later kansloos toen een inzet van Lorenzo Valente van richting werd veranderd.



Druk

Het leidde tot een rouwmoment aan de zijde van ONS Sneek dat voorafgaand aan de wedstrijd met een indrukwekkende minuut stilte lid van verdienste Wim Ykema herdacht. De Snekers waarbij Glenn Buma in het hart van de defensie Patrick van der Veen verving en waarbij Delachance Sabuni op de positie van Wesley Tankink speelde, kwamen daarna minder aan voetballen toe en leken onder de toenemende druk te gaan bezwijken. Zo ontsnapte de eersteklasser bij een kopbal van de vrijstaande Kelly João aan de één-twee.



Spitsengoal

Aan de andere kant leek Mark Westra voor de bevrijding te gaan zorgen, doch na een fraaie solo stuitte de middenvelder op een verdediger van de vierde divisionist. Een paar minuten later was het echter wel raak. De doelman van HZVV had in eerste instantie op de inzet van Nordin Tahboun nog wel een antwoord, maar tegen de verwoestende rebound in het dak van het doel van Ottema was niemand bestand. Het was evenals de openingstreffer een echte spitzengoal.



HZVV probeerde vervolgens nog te redden, wat er te redden viel. De ruimte die men daarbij weggaf, zou de ploeg van interim-trainer Harold Brunsting uiteindelijk opbreken. Bij het ingaan van de extra tijd stuurde invaller Mounir Loolofs namelijk met een prachtige pass Nick Kleen die ruimte in en nadat de vleugelaanvaller een verdediger had uitgespeeld, schoof hij de definitieve beslissing in de korte hoek. Het was een heerlijk slotakkoord op een heerlijke voetbalmiddag, waarbij ONS Sneek het opnieuw flikte om - en dat is toch de charme van het bekertoernooi - een hoger gekwalificeerde tegenstander te elimineren.

O.N.S. Sneek - H.Z.V.V. 3-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Ewart Ottema (39.), 1-1 Lorenzo Valente (59.), 2-1 Ottema (87.), 3-1 Nick Kleen (90.+1)

Scheidsrechter: R.W. de Wit

Gele kaart: Rik Koelewijn, Delachance Sabuni (ONS Sneek), Justin Lambers, Tim Riksman, Lorenzo Valanete (HZVV)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn (76. Pieter Abe de Jong), Joran Swart, Glenn Buma, Geoffrey Eekhof (76. Mounir Loolofs, Mark Westra, Stefan Westra, Delachance Sabuni (76. Jorn Dijkstra, Nordin Tahboun , Ewart Ottema en Nick Kleen (80. Pieter Abe de Jong)