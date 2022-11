ONS Sneek en Winsum delen de punten

Comfortabeler

Die uitslag kwam tot stand in een wedstrijd waarin ONS Sneek aan de bal comfortabeler oogde dan de gasten uit Groningen. De Snekers hadden in de openingsminuten echter moeite om dat comfort in kansen te vertalen. De eerste “momenten' kwamen dan ook van de bezoekers. Een doeltreffende actie van Yumé Ramos vond vanwege buitenspel geen genade en later toen de oud ONS-spits na een verre inworp inkopte was doelman Tristan Boersma op zijn post. Vervolgens was Winsum aanvallend lange tijd onmachtig, terwijl het thuispubliek het moest doen met acties van Nordin Tahboun en Ewart Ottema die beide in Winsum-doelman Wouter Meijer hun meerdere moesten erkennen.



Lekker moment

Zo leek de brilstand de rust te halen. Een paar minuten voor rust verdween die echter toch nog van het bord, toen Tahboun de bal vanaf rechts voorgaf en Ottema de bal binnen knikte. De treffer leidde tot felle protesten maar niet tot een annulering. Het was zo vlak voor rust een lekker moment voor de oranjehemden, te meer omdat de ploeg van trainer Arnoud Koster bij het scheiden van de markt bij een bal op de lat van José Faleye aan de gelijkmaker ontsnapte.

Ramos

Na de wisseling van speelhelft zag het publiek op “South Park” min of meer hetzelfde wedstrijdbeeld, al was het spelaandeel van de manschappen van trainer Fred de Boer wel groter. Bij een inzet van Tim Hoff ontbrak echter de juiste richting, terwijl de pijlsnelle Faleye pas op het laatste moment door Glenn Buma ten koste van een hoekschop een halt werd toegeroepen. De daaropvolgende corner eindigde in een nieuwe, waarna Boersma een einde aan de hectiek maakte.



Het was echter maar voor even, want even later werkte Ramos de bal bij een onoverzichtelijke situatie met het hoofd tegen de touwen en was het vanwege een vermeende overtreding op de ONS-keeper de beurt aan ONS Sneek om de arbiter op andere gedachten te brengen. Die bleef ook nu bij zijn beslissing en zag later dat Faleye na een rush over links met een inzet voorlangs bijna opnieuw voor een schrikmoment zorgde. Vervolgens kon Boersma bij een uitbraak de bal gemakkelijk oprapen, waarna bij een voorzet van Ramos bijna alarmfase één in werking trad.



Trillend aluminium

Voor de gelijkmaker van Ramos had ONS Sneek ook al een paar keer op de deur geklopt, maar of Winsum-doelman Meijer wou van geen wijken weten, of het vizier (Tahboun) stond niet zuiver afgesteld. Dat laatste zou ook niet meer veranderen, al kwam de ploeg van trainer Arnoud Koster nog wel een paar keer dichtbij. Zo moest Meijer nadat een schot van Wesley Tankink geen effect sorteerde, bij een kopbal van Ottema al zijn kunnen tonen en kreeg hij even later hulp van de dwarsligger. Bij een overtreding kreeg ONS Sneek daarentegen geen hulp, zulks in tegenstelling tot Winsum dat even later op een aantrekkelijke plek wel een vrije trap mocht nemen. Die werd door Ramos genomen en daarbij klonk andermaal het geluid van trillend aluminium over het Sneker sportcomplex.



Vervolgens kreeg Ottema uit het niets nog een mogelijkheid en kopte centrale verdediger Patrick van der Veen - hij verving bij het begin van de tweede helft Joran Swart - uit een corner centimeters naast, waarna rechtsback Geoffrey Eekhof op het oog een ernstige blessure opliep en er per brancard vanaf moest. Het leidde zoals hiervoor al werd vermeld, tot een Qatarees aandoende blessuretijd maar daarin wist geen van beide ploegen de deling der punten nog af te wenden.

ONS Sneek - v.v. Winsum 1-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Ewart Ottema (44.), 1-1 Yumé Ramos (58.)

Scheidsrechter: E.J.H. de Gier

Gele kaart: Wouter Meijer (vv Winsum(

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn, Joran Swart (46. Patrick van der Veen), Glenn Buma , Geoffrey Eekhof (89. Jorn Dijkstra), Delachance Sabuni (70. Lennard Feenstra), Wesley Tankink, Stefan Westra, Mark Westra, Nordin Tahboun en Ewart Ottema

Bron: https://pengel.weebly.com/