ONS Sneek en Sneek Wit Zwart op trainingskamp

In Doorwerth sloot ONS Sneek het trainingskamp op het veld van DUNO af met een oefenwedstrijd tegen de kersverse vierde divisionist vv Heino. Mounir Loolofs zette de oranjehemden op voorsprong en Luc Fakkert bepaalde namens de Overijsselse ploeg de eindstand op 1-1 in een wedstrijd waarin ONS Sneek met name na de thee domineerde. Komende dinsdag vervolgt de formatie van trainer Arnoud Koster de “tarieding” in Wezep waar men de degens kruist met WHC, de ploeg van voormalig ONS-trainer Richard Karrenbelt.



Sneek Wit Zwart verbleef met het eerste en tweede elftal in dezelfde “omkriten” een aantal dagen om te trainen en trad gistermiddag tegen derdeklasser Terschuurse Boys aan. Het werd met 4-4 een doelpuntrijke wedstrijd, waarbij Robin Semplonius (3x) en Jan Dommerholt het Sneker deel van de productie voor hun rekening namen. Op vrijdag 26 augustus verschijnen de wit-zwarten opnieuw binnen de lijnen en wel op kunstgras aan de Leeuwarderweg, waar LSC 1890 de oppositie vormt.



ONS Sneek o.23 tenslotte oefende gistermiddag in de polder tegen de leeftijdsgenoten van Flevo Boys en ook die krachtmeting eindigde in een remise (2-2). Jan Brouwer zette de Snekers na een dik kwartier en na voorbereidend werk van Lars van der Brug op voorsprong, waarna Sander Wolthuizen op slag van rust de marge verdubbelde. De euforie aan Sneker zijde duurde echter net iets te lang, want nog voor het rustsignaal bracht Flevo Boys de aansluiting tot stand. Hoewel het spel zich na rust voornamelijk op de helft van de polderbewoners afspeelde, was het niveau na de thee minder en dat bood Flevo Boys de gelegenheid om met behulp van een van richting veranderd schot alsnog langszij te komen.



De beloften van ONS oefenen komende dinsdag (23 augustus) in Lemmer nog tegen CVVO en sluiten komende zaterdag (27 augustus) de voorbereiding in en tegen Franeker af, waarna de squadra van trainer Justin van der Dam op zaterdag 3 september aan de competitie begint met een uitwedstrijd tegen AFC IJburg o.23.



