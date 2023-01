ONS Sneek en het wonder van Wiarda

Ten opzichte van de soevereine winst op Gorecht had Koster zijn elf op een aantal posities gewijzigd. Zo maakte Patrick van der Veen in het hart van de defensie zijn opwachting. Daarnaast bekleedde de van een blessure teruggekeerde Mounir Loolofs de rechtsbackpositie, terwijl Nick Kleen - tegen Gorecht nog invaller - nu vanaf het eerste fluitsignaal ten strijde trok.



Niet goed afgesteld

Dat laatste deed de thuisclub in de openingsfase ook, al was de eindpass bij de formatie van trainer Martijn Barto niet altijd goed verzorgd. Daardoor bleef de Sneker defensie toch betrekkelijk eenvoudig overeind en die zag vervolgens dat de oranjehemden via Mark Westra en Ewart Ottema de eerste speldenprikjes uitdeelden. Het prikje van Ottema had echter een prik moeten zijn, want de kans was er één uit de buitencategorie en dat gold ook voor twee mogelijkheden van de “Gastgeber”. Bij zowel Floris Boonstra als bij Kayin Kleefstra stond het vizier tot opluchting van de meegereisde ONS-fans niet goed afgesteld.



Opwinding

Niet veel later was het echter wel raak toen een voorzet na een kort genomen corner voor de voeten van Bob Schepers terecht kwam en de voormalige ONS’er de bal vrijstaand kon intikken. Diezelfde vrijheid kreeg zijn ploeggenoot Wiebe Bakker even later, doch deze keer kwam het scorebord op Wiarda niet in beweging. Dat laatste gebeurde nadat ONS Sneek aan de andere kant via Stefan en Mark Westra twee keer voor opwinding hadden gezorgd. Die opwinding zou even later nog groter worden, toen Ottema de bal voor Nordin Tahboun liet lopen en die vanwege buitenspel werd teruggefloten. Het leidde tot de nodige commotie waarbij aanvoerder Joran Swart binnen een minuut twee keer geel zag met als gevolg dat niets en niemand zoals hiervoor al werd vermeld, nog maar een cent voor de Sneker kansen gaf..



Ottema

De rode kaart betekende ook het einde van Mark Westra - hij werd vervangen door de meer verdedigend ingestelde Pieter Abe de Jong - maar vreemd genoeg niet het einde van de Sneker aspiraties. Eens te meer bleek dat voetballen tegen een ploeg in ondertal, niet zo gemakkelijk is, al raakte de thuisclub via de al genoemde Bakker nog wel de lat en moest ONS-doelman Tristan Boersma zich bij een poging van Boonstra strekken. Aan de andere kant zorgde Ottema een paar keer voor gevaar. Ottema was ook degene die na dik twintig minuten de gelijkmaker tot stand zou brengen, toen hij alleen voor doelman Kevin Wilpstra opdook (1-1).



Nog mooier

Een gelijkmaker die niet onverdiend viel te noemen en het zou nog mooier worden. Nadat Tahboun eerder op onreglementaire wijze een halt werd toegeroepen, liet Kleen tot zijn eigen teleurstelling na om ONS Sneek op voorsprong te zetten. De aanval liep echter door, resulteerde uiteindelijk in een kans voor Tahboun en luttele tellen later in een ongekende uitbarsting van vreugde bij net Sneker deel van het publiek.



Blauw Wit ’34 probeerde vervolgens de naderende en toch wel verrassende nederlaag af te wenden en schakelde over op een meer opportunistische strijdwijze. Daarbij kreeg ONS Sneek via Ottema en Tahboun overigens de betere mogelijkheden en alleen in blessuretijd resulteerde die strijdwijze in een paar hectische momenten in de Sneker zestien. Die bleven echter zonder gevolgen en even later had ONS Sneek het wonder van Wiarda daadwerkelijk bewerkstelligd.

Blauw Wit ’34 - ONS Sneek 1-2 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Bob Schepers (21.), 1-1 Ewart Ottema (67.), 1-2 Nordin Tahboun (81)

Scheidsrechter: N. Alberts

Gele kaart: Niels Nadorp (Blauw Wit ’34), Pieter Abe de Jong, Patrick van der Veen (ONS Sneek)

Rode kaart (2x geel): Joran Swart (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn, Joran Swart, Patrick van der Veen, Mounir Loolofs (46. Geoffrey Eekhof), Wesley Tankink, Stefan Westra, Mark Westra (38. Pieter Abe de Jong), Nordin Tahboun, Ewart Ottema en Nick Kleen (85. David Bergsma)

