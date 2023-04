ONS Sneek droogt koploper af en blijft in de race

Grote kans

De Snekers waarbij Patrick van der Veen de voorkeur kreeg boven Glenn Buma, namen na een linke vrije trap het heft in handen. Nadat zowel een dieptepass van Geoffrey Eekhof als één van Joran Swart net iets te hard was, resulteerde dat na voorbereidend werk van Nick Kleen in de eerste grote kans van de wedstrijd. Nordin Tahboun kreeg de bal echter niet langs doelman Stefan van der Lei en dat lukte in de daaropvolgende minuten ook niet en wel om de eenvoudige reden dat er steeds een oranje speler buitenspel liep.



​Te weinig gif

Bij een aanval over links waarbij de linesman geen bezwaar aantekende, was de pass op Wesley Tankink niet van de beste kwaliteit. Vervolgens was een poging van Tankink zelf ook niet één met een kwealiteitskeurmerk en dat ontbrak helemaal bij een pass van Mark Westra. Die “Fehlpass" liep echter goed af, waarna een inzet van Nick Kleen met de buitenkant van de schoen te weinig gif bevatte om Van der Lei het nakijken te geven. Dat gif zat vervolgens ook niet in de schoen van Mark Westra. Na een fraaie dieptepass van Geoffrey Eekhof en dito voorzet van Kleen had de middenvelder namelijk een heel klein beetje ruzie met de bal.



Te licht

Pelikaan S dat tot dan weinig ruzie had weten te maken, claimde vervolgens een strafschop omdat Omar Kavak binnen de zestien werd vastgehouden. Dat was weliswaar zo, maar het was te licht om naar de stip te wijzen. Dat deed de arbiter van dienst even later aan de andere kant wel en wel naar de middenstip. Bij een tegenstoot die aanvankelijk dood leek te bloeden, kwam het gespikkelde monster na goed doorzetten van Ottema namelijk voor de voeten van Kleen en via de onderkant van de dwarsligger zette hij zijn handtekening onder de openingstreffer.



De mooiste

Daarna beet Pelikaan S wat meer van zich af. al bleef bij een tricky terugspeelbal van Tahboun gevaar uit. Doelman Boersma reageerde namelijk alert. Diezelfde Boersma kreeg even later bij een kopbal van Danny Harms hulp van Eekhof, waarna zowel de rebound als een vrij trap van Kavak niet tussen de palen belandde. Zo leek het eerste bedrijf met een nipte voorsprong voor ONS Sneek te eindigen, ook al omdat Van der Lei een vrije trap van Joran Swart over de lat tikte. Het venijn zat echter ook nu in de staart. Na goed verdedigen ontstond via o.a. Patrick van der Veen en Stefan Westra namelijk de mooiste Sneker aanval uit de eerste vijfenveertig minuten, waarbij de bal uiteindelijk vanaf rechts op een presenteerblaadje bij Kleen werd afgeleverd (2-0).



Twijfelachtig

In de openingsfase van de tweede helft probeerde de ploeg van trainer Jan Kloetstra de bakens te verzetten en nadat een actie van Kavak niet meer dan veelbelovend was, kwam Jeroen Haan met een vrije trap dichterbij. Het was echter niet dicht genoeg, iets wat even later ook het geval was toen Jan Hooiveld iets teveel ruimte kreeg. Die ruimte kreeg Kleen aan de andere kant ook, maar zijn derde treffer zou vanwege buitenspel de eindafrekening niet halen en die beslissing was - evenals bij een later door Tankink ingeleide aanval - op z’n zachtst gezegd twijfelachtig.



Frustratie

Een paar minuten later had Ottema na een actie over de rechterkant meerdere opties, maar Stefan Westra schoot over. Ook bij een aanval met Kleen en de gebroeders Westra in de hoofdrol en bij een actie van Kleen over links bleef een derde Sneker treffer uit, waarna Kleen bij een voorzet vanaf rechts mis trapte. Ottema vond vervolgens geen afnemer en even later leverde een kopbal van de spits uit een corner slechts een nieuwe hoekschop op. Het zorgde voor enige frustratie bij de aanvaller, die even later zag dat Mark Westra de bal ter hoogte van de middenlijn onderschepte en vervolgens wel als "goalscorer” op het formulier verscheen.



Gevoel

Kort daarop dook Joran Swart op aangeven van Tahboun alleen voor Van der Lei op, waarna Tahboun later nog een keer een dot van een mogelijkheid liet liggen. Hoewel Pelikaan S nog wel pogingen ondernam om de eretreffer op het bord te krijgen, was het ook in die fase vooral ONS Sneek dat op de deur klopte. Velen hadden dan ook het gevoel dat het deze middag niet bij drie-nul zou blijven en dat er nog wel meer zouden vallen. Dat gevoel bleek geen bedrog, want in het laatste kwartier zou de ploeg van trainer Arnoud Koster nog vier keer toeslaan. Eerst schoot Mark Westra een prima voorziet van invaller Rik Koelewijn tegen de touwen en vlak voor het einde van de reguliere speeltijd kwamen daar nog goals van Jorn Dijkstra - na een mooi hakje van Ottema - en Koelewijn bij.



Dat gebeurde nadat Ottema een keer bij een actie “the long way home” boven de "short cut” verkoos en nadat hij vanuit een moeilijke hoek nog een keer de kwaliteiten van Van der Lei had getest. Zo leek het niet de middag van de spits te worden, maar in blessuretijd wierp Ottema alsnog de frustratie van zich af. Daarmee bepaalde hij de eindstand op 7-0 en met die uitslag droogde ONS Sneek dat op zaterdag 13 mei bij Gorecht op bezoek gaat, zoals hiervoor al werd vermeld, de koploper af en bleef het in de race om de voornaamste plek.

O.N.S. Sneek - Pelikaan S 7-0 (2-0)

Doelpunten: 1-0 Nick Kleen (30.), 2-0 Kleen (45.+2), 3-0 Mark Westra (66.) 4-0 Mark Westra (80.), 5-0 Jorn Dijkstra (88.), 6-0 Rik Koelewijn (90.), 7-0 Ewart Ottema (90.+3)

Scheidsrechter: R. Brinkman

Gele kaart: Fahim Bellghroub, Jeroen Haan, Farid Balvaneh (Pelikaan S)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Joran Swart, Patrick van der Veen, Geoffrey Eekhof (84. Mounir Loolofs), Mark Westra, Stefan Westra, Wesley Tankink (76. Jorn Dijkstra), Nordin Tahboun (84. David Bergsma), Ewart Ottema en Nick Kleen (76. Rik Koelewijn)