ONS Sneek doorstaat eerste, echte test

GRONINGEN- ONS Sneek heeft de eerste, echte test met goed gevolg doorstaan, al was het op De Esserberg wel een kwestie van hangen en wurgen. Het eveneens in de hoofdklasse uitkomende Be Quick 1887 domineerde de wedstrijd namelijk van begin tot eind, maar de oranjehemden gaven defensief geen krimp en waren zowel voor als na rust via Mark Westra en Han van Dijk één keer dodelijk effectief.

Trainer Jan Vlap mocht overigens als excuus aanvoeren - voor zover je daar bij een overwinning over kunt spreken - dat hij om uiteenlopende redenen maar liefst zeven spelers miste. Daarvoor in de plaats deed de Sneker oefenmeester een beroep op een aantal de beloften, waarvan er met Jorn Dijkstra, Pieter Abe de Jong en Gerhard Potma drie aan de aftrap verschenen.

Legio kansen

Zij zagen dat de voorstelling zich grotendeels op de Sneker helft voltrok. Hoewel de Snekers de ruimtes klein hielden, leverde dat overwicht de Groningers toch legio kansen op. Die waren echter niet aan de thuisclub besteed, ook al omdat doelman Tristan Boersma bij een aantal situaties Be Quick 1887 als reddende engel optrad. ONS Sneek stelde daar weinig tegenover en kwam in de openingsfase niet verder dan een poging van Gerben Visser. Die inzet haalde de eindstreep niet, waarna de bezoekers als gevolg van slordigheden nog maar zelden hun gezicht op de vijandelijke helft lieten zien. De enige keer dat dit wel gebeurde, was vlak voor rust en leverde meteen een treffer op. Na een dieptepass van Han van Dijk rondde Mark Westra af en in het licht van de voorgaande veertig minuten zette hij de wedstrijd daarmee toch een beetje op zijn kop.



Na rust was het van hetzelfde laken en pak. Opnieuw eiste Be Quick 1887 de hoofdrol voor zich op en ook nu kregen de withemden mogelijkheden om iets aan de stand te doen. Dat resulteerde in twee treffers, maar beiden keren hield de arbiter van dienst vanwege buitenspel de goedkeuring (terecht) op zak. Die goedkeuring werd na een uur spelen aan de andere kant wel verleend, toen Han van Dijk na een prima voorzet van Gabriël Fernando de 0-2 tegen de touwen kopte en met die treffer het toch al op zijn kop staande duel nog meer op zijn kop zette.



​Vervolgens probeerde de thuisclub nog wel iets aan de achterstand te doen c.q. de spreekwoordelijke eer te redden, doch Tristan Boersma wilde van geen wijken weten. De doelman stapte uiteindelijk dan ook met een clean sheet van het veld en ONS Sneek waarbij Kevin Mennega nog geblesseerd uitviel, met een overwinning. Het was alweer de vierde zege in de voorbereiding, al was het deze keer wel een kwestie van meer geluk dan wijsheid.



Komende kan ONS Sneek er voor zorgen dat de wijsheid weer de overhand krijgt. Dan speelt de oranje brigade op het Zuidersportpark namelijk tegen Hardegarijp (aanvang 19.30 uur) en komende zaterdag spelen de manschappen van Jan Vlap op het Oosterpark in Harlingen, waar men om 15.00 uur tegen Zeerobben aan de afsluiting van de voorbereiding begint.

Be Quick 1887 - ONS Sneek 0-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Mark Westra (41.) , 0-2 Han van Dijk (60.)

​Scheidsrechter:

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Gabriël Fernando, Wesley Tankink, Jorn Dijkstra, Mark Westra, Niels Nadorp, Rik Weening, Han van Dijk, Gerhard Potma en Gerben Visser

Bron: https://pengel.weebly.com/