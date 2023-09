ONS Sneek de sterkste in de poule

Nog maar vijf

Daarmee was de uitslag nagenoeg gelijk aan die van een op 27 augustus van het vorig jaar afgewerkte oefenwedstrijd. Van de selectie van toen verschenen nu met Glenn Buma, Geoffrey Eekhof, Pieter Abe de Jong, Mounir Loolofs en Joran Swart nog maar vijf spelers binnen de lijnen en zij zagen dat ONS Sneek al in de tweede minuut voor het eerst op de deur klopte. De eerste doelpoging kwam op naam van Ruben Eijzenga die de bal na een assist van Stephen Adisi recht in de handen van GAVC doelman Wessel Meijer schoot.



Als een granaat

De teleurstelling over die gemist kans bleef echter niet lang op Meinga hangen, want een paar minuten later liet Tim ten Voorde alsnog de openingstreffer noteren, toen hij de bal bij Meijer door de stokken schoot. Drie minuut later werd de hiervoor genoemde teleurstelling helemaal weggespoeld toen een inzet van Geoffrey Eelhof - al dan niet via een been van een tegenstander - bij. de tweede paal binnen viel. Na die pikstart stokte de productie en dat wekte met de golf van Sneker aanvallen op het netvlies toch wel enige verbazing, al had Nigel Hardenberg die na een dik kwartier kunnen en moeten wegnemen. De linksbuiten schoot echter naast en daardoor bleef het bij 0-2, totdat linksback Pieter Abe de Jong het gespikkelde monster op zijn pantoffel nam en de bal als een granaat in de kruising uiteen spatte.



Eekhof

Dat gebeurde in de 37ste minuut en met dat hoogtepunt was de koek nog niet op. Nog geen vier minuten later bracht Eijzenga in de rebound die vierde Sneker treffer op het bord en bij het scheiden van de markt leverde de eerste goede mogelijkheid voor GAVC naar later bleek, de eretreffer op. Die kwam overigens op naam van Hylke Priem en hij was in het tweede bedrijf opnieuw getuige van eenrichtingsverkeer. Die “Einbahnstrasse” leverde na een klein kwartier opnieuw succes op, Een uithaal van Eekhof met rechts bleek Meijer te machtig, waarna diezelfde Eekhof nog geen minuut later de bal op maat voorgaf op Hardenberg die met het hoofd het halve dozijn volmaakte.



Architect

Het was Hardenberg’s laatste actie want even later werdn hij samen met Joran Swart afgelost door Jelle de Graaf en Mounir Loolofs die vervolgens de eerstvolgende doeltreffende actie voor hun rekening zoude nemen. Daarmee fungeerde Loolofs die later geblesseerd zou uitvallen, als architect en De Graaf “letztendlich" als hoofduitvoerder, terwijl de thuisclub via Tjeerd Andringa en Sander van Emmen ook nog een paar mogelijkheden kreeg om bij wijze van spreken hun bouwwerk een beetje te verstevigen. Die versteviging kwam niet tot stand en daarmee bleef het voor de Grousters bij de hiervoor al genoemde eretreffer.



Het bleef echter niet bij 1-7, want twee minuten voor het einde van de regulier speeltijd schoot Eijzenga op aangeven van Giovanni Aronds treffer nummer acht tegen de touwen en daarmee kreeg de wedstrijd zoals hiervoor al werd vermeld, nagenoeg dezelfde uitslag als het oefenduel van pak ‘m beet een jaar geleden.

G.A.V.C. - O.N.S. Sneek 1-8 (1-4)

Doelpunten: 0-1 Tim ten Voorde (7.), 0-2 Geoffrey Eekhof (10.), 0-3 Pieter Abe de Jong (37.), 0-4 Ruben Eijzenga (41.) 1-4 Hylke Priem (45.), 1-5 Eekhof (57.), 1-6 Nigel Hardenberg (58.), 1-7 Jelle de Graaf (79.), 1-8 Eijzenga (88.)

Scheidsrechter: M. Achammachi

Gele kaart: -

Opstelling ONS Sneek: Ruben Pijlman, Pieter Abe de Jong, Joran Swart (62. Mounir Loolofs), Glenn Buma, Geoffrey Eekhof, Tim ten Voorde, Giovanni Aronds, Stephen Adisi (46. Jorn Dijkstra), Nigel Hardenberg (62. Jelle de Graaf), Ruben Eijzenga en Lars van der Brug (46. Welmer van der Heide)

Bron: https://pengel.weebly.com/