ONS Sneek de meest gelukkige met remise bij Groningen

Veel druk

De totale productie kwam overigens al in de eerste helft tot stand en leek aanvankelijk vooral van de voet of het hoofd van een Groningen-speler te komen. De thuisclub zette namelijk meteen vanaf het begin veel druk en nadat een voorzet van Ewart Ottema een eenvoudige prooi voor de doelman van de Véé Véé was, kwam de Sneker verdediging die niet altijd even nauwkeurig te werk ging, bij een handsbal van Joran Swart en bij de daaropvolgende kopbal met de schrik vrij.



​Korte duur

Ondanks de Groninger druks zouden de Snekers de score openen en wel na een interceptie van Nordin Tahboun die de bal op een presenteerblaadje bij Wesley Tankink afleverde. De Sneker vreugde was echter van korte duur, want vrijwel meteen na de spelhervatting schoof een oranje-verdediger de bal pardoes in de voeten van Haaye Feenstra en was de gelijkmaker al weer een feit. Ook de Groningse euforie zou geen lang leven beschoren zijn, want in de 26ste minuut gaf Rik Koelewijn de bal mee aan Tahboun, waarna laatstgenoemde het gespikkelde monster vanaf een meter of twintig in de rechter bovenhoek schoot.



Toch nog

Vervolgens bezweek de Groninger defensie bijna onder de Sneker druk. Die pressie leverde echter niks op en dat was vervolgens bij de Groninger aanvallen niet anders. Zo bleef bij een voorzet een kopbal uit en nadat een rollertje van Ottema tegen de paal belandde, haalde Tahboun een bal van de eigen doellijn. Zo leek de ploeg van trainer Arnoud Koster met een voorsprong de thee op te zoeken, maar bij het scheiden van de markt viel de bal door toedoen van Youri van Arkel bij ONS Sneek toch nog een keer en ietwat gelukkig binnen (2-2).



Blauwdruk

Het begin van de tweede helft was min of meer een blauwdruk van de openingsfase van de eerste vijfenveertig minuten. Ook nu was de thuisclub feller en al redelijk snel na de “Wiederanpfiff” moest Geoffrey Eekhof een bal van de lijn halen. Na dik tien minuten hield doelman Tristan Boersma de Groninger voorsprong van het bord, al was er vanwege buitenspel vrijwel zeker een streep door een eventuele treffer gegaan. ONS Sneek kwam slechts sporadisch onder de druk vandaan, ook al omdat men er niet slaagde om de bal langdurig in de ploeg te houden. Toen dat wel een keer gebeurde, had Delachance Sabuni echter teveel tijd nodig om af te drukken en nadat een Sneker aanval op de keeper strandde, verdween een kopbal van Ottema over de dwarsligger, iets wat zich bij een vrije trap nog een keer voor deed.



Hoewel de thuisclub in het laatste deel de bovenliggende partij was, wist men daaruit geen profijt te trekken. Alleen bij een schuiver - redding Boersma - en bij een corner was v.v. Groningen nog even dreigend. Het zou uiteindelijk niets meer opleveren en derhalve werd de 2-2 ruststand ook de eindstand, een eindstand waarmee ONS Sneek dat dinsdagavond voor de beker bij Flevo Boys op bezoek gaat, ongetwijfeld de meest gelukkige was.

v.v. Groningen - ONS Sneek 2-2 (2-2)

Doelpunten: 0-1 Wesley Tankink. (18.), 1-1 Haaye Feenstra (19.), 1-2 Nordin Tahboun (26.) 2-2 Youri ter Arkel (45.)

Scheidsrechter: J.M. Ottens

Gele kaart: Haaye Feenstra (vv Groningen), Wesley Tankink (ONS Sneek)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn (81. Jan Rein Boelsma), Joran Swart, Glenn Buma (55. Patrick van der Veen), Geoffrey Eekhof, Delachance Sabuni (71. Maarten Smits), Wesley Tankink, Stefan Westra, Mark Westra, Nordin Tahboun en Ewart Ottema

Bron: https://pengel.weebly.com/