ONS Sneek dartelt naar 0-6 zege

Niet al te veel

ONS Sneek dat het zonder de geblesseerde Mounir Loolofs moest doen en die in plaats van de Sneker Geoffrey Eekhof op de rechter flank van het defensieve blok had geposteerd, had in het eerste bedrijf moeite om openingen in het hechte Feanster blok te vinden, al kregen de oranjehemden via Nick Kleen en Ewart Ottema wel mogelijkheden om de score al in een vroeg stadium te openen. Beide vonden echter doelman Fincent van der Veen op hun weg, terwijl Erwin Tabak aan de andere kant de weg via het been van linksback Rik Koelewijn leek te vinden.



Leek, want ook hier bleef de actie zonder gevolgen, zulks in tegenstelling tot een handsbal van de thuisclub. Die zou voor ONS Sneek de weg vrij maken, al gebiedt de eerlijkheid te zeggen dat velen op sportpark 't Ketting er ook vrede mee zouden hebben gehad indien de neus van arbiter Knol zou hebben gebloed. Wesley Tankink had daar echter geen boodschap aan en verzilverde de “pengel”, waarna Koelewijn en Kleen in het laatste deel van het eerste bedrijf elk nog een keertje dicht bij een dikker laagje zilver waren. Dat werd echter niet aangebracht en zo kwam er een einde aan een eerste helft, die ONS Sneek ondanks een overwicht toch niet al te veel had opgeleverd.



Pijlsnel

Dat zou na de thee echter pijlsnel veranderen. Het tweede bedrijf was namelijk nog maar koud onderweg, toen Koelewijn na een bal op de lat van Kleen als snelste reageerde en de van de dwarsligger terug ketsende bal over de lijn werkte. Nog geen zes minuten later tilde Koelewijn met zijn tweede van de middag - een diagonale inzet - de marge naar drie en was de wedstrijd gespeeld.



Na iets meer dan een uur spelen kreeg ONS Sneek na een overtreding op Kleen op rechts een vrije trap en die door Koelewijn genomen free-kick werd door Joran Swart bij de tweede paal tegen de touwen gekopt. Indien de wedstrijd nog niet beslist was, dan was hij dat nu wel en al helemaal, toen Nick Kleen met incl. "stoppage time" nog zo’n twintig minuten op de klok een actie met een diagonale schuiver bekroonde,



​Applaus

Kort daarop bracht Koster met David Bergsma, Patrick van der Veen en Mark Westra drie nieuwe krachten binnen de lijnen. Zij namen de plek in van Joran Swart, Nordin Tahboun en kind van de club Glenn Buma die wellicht zijn beste wedstrijd in het oranje speelde en die daarmee min of meer een applauswissel kreeg. Dat applaus klonk daarna nog één keer en wel voor Koelewijn die zes minuten voor tijd de Fean-defensie met een solo zijn hakken liet zien en uiteindelijk met zijn derde van de middag de kroon op het Sneker werk zette.



Vervolgens leek ’t Fean ’58 nog even aanspraak op de spreekwoordelijke eer te maken. Die eer was de thuisclub echter niet gegund en derhalve bleef het bij 0-6, waarmee ONS Sneek het slippertje van vorige week zoals hiervoor al werd vermeld, tot een incident maakte. Met die overwinning stegen de Snekers die komende zaterdag voor de beker in en tegen Minnertsga aantreden, bovendien naar plek twee en daarmee is men vooralsnog de voornaamste belager van koploper Pelikaan S.

’t Fean ’58 - O.N.S. Sneek 0-6 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Wesley Tankink (25.-pen.), 0-2 Rik Koelewijn (46.), 0-3 Koelewijn (52.), 0-4 Joran Swart (64>0, 0-5 Nick Kleen (73.), 0-6 Koelewijn (86..)

Scheidsrechter:M. Knol

Gele kaart: Maik Numan, Kees de Vries (’t Fean ’58)

Opstelling ONS Sneek: Ruben Stuiver, Rik Koelewijn, Joran Swart (76. Mark Westra), Glenn Buma (76. Patrick van der Veen), Geoffrey Eekhof, Stefan Westra (46. Pieter Abe de Jong), Wesley Tankink, Delachance Sabuni, Nordin Tahboun (76. David Bergsma), Ewart Ottema en Nick Kleen