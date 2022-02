ONS Sneek buigt diep in belangrijke pot

De oefenmeester van de oranjehemden moest het zonder doelman Tristan Boersma en topscorer Gerben Visser doen, maar kon wel weer beschikken over de van een blessure teruggekeerde Glenn Buma. Hij begon op de bank, terwijl onder de lat een plek was ingeruimd voor Ruben Pijlman. De jonge keeper had zich zijn debuut ongetwijfeld anders voorgesteld, want hij moest op sportpark De Vegtlust maar liefst zes keer vissen.



De eerste van die zes viel al na zeven minuten, toen de Sneker defensie bij een “Spaziergang” niet (voldoende) ingreep en Johnson Bacuna in de rebound de openingstreffer van dichtbij tegen de touwen schoof. Na die snelle voorsprong probeerde Berkum door te drukken, maar tot opluchting van de meegereisde ONS-supporters bleef een kopkans na een indraaiende corner onbenut. Niet veel later moest Pijlman echter opnieuw het hoofd buigen, toen Chris van der Meulen de bal uit “short distance” inschoot.



Overtreding

ONS Sneek wist tot dan toe en ook daarna weinig uit te richten, omdat men veelal geen medespeler wist te bereiken en als dat al een keer gebeurde, ging de vlag omhoog voor buitenspel zoals bij een vrije trap van Joran Swart op Han van Dijk. De dreiging van de thuisclub was dan ook beduidend groter, ook al omdat Mark Westra de bal een keer verspeelde. Die aanval eindigde echter in het zijnet en de volgende van Zwolse makelij leek op het middenveld te eindigen. Arbiter Peeters zag echter niks in een overtreding op een ONS-speler en liet doorspelen, waarna de vrijgespeelde Julian de Ruiter Pijlman beheerst het nakijken gaf. Diezelfde De Ruiter kreeg even later opnieuw alle tijd en ruimte en liet vanuit de draai de vierde noteren.



Eerste kans

ONS Sneek kreeg pas na een klein half uur de eerste mogelijkheid. Na een prima vrije trap van Joran Swart was de inzet van Han van Dijk echter niet hard en zuiver genoeg om doelman Jasper de Visser in problemen te brengen. Die bleven aan de andere kant ook uit, omdat Pijlman een vrije trap prima pareerde en omdat de goalie bij een diepe bal op de snelle Bacuna alert reageerde.



Strafschop

Na een actie van de niet. minder snelle Nick Kleen en een pass van Westra mislukte een kaats van Van Dijk. Dat was misschien wel symptomatisch voor de eerste helft van de oranjehemden die even later een strafschop claimden toen Van Dijk op de rand van de zestien onderuit werd gelopen. Peeters wuifde het voorval echter weg, maar wees luttele tellen later wel naar de stip toen de diep gestuurde Bacuna zijn tegenstander uitkapte en binnen de beruchte lijnen werd neergelegd. Die beslissing was overigens terecht en in het licht van de “pengel” die de arbiter in de tweede helft aan Berkum zou geven, zou een identiek besluit bij de overtreding op Van Dijk ook terecht zijn geweest. Berkum-aanvoerder Marc van der Meulen had aan die bespiegelingen echter geen boodschap aan en liet Pijlman vanaf elf meter geen kans.



Meer ONS

Met de wind in de rug en met Niels Nadorp in de ploeg voor Giovanni Aronds had ONS Sneek meteen na de thee meer in de melk te brokkelen, al waren de betere kansen ook toen voor de thuisclub. Een schuiver van Bacuna richtte echter geen schade aan en even later toen dezelfde speler doorkwam, verkleinde Pijlman zijn goal afdoende. Zijn collega leverde vervolgens enig knoeiwerk af. De Snekers wisten daarvan echter niet te profiteren, waarna zowel bij een voorzet van Kleen, één van Rico Cordes als bij twee hoekschoppen het beoogde einddoel niet werd bereikt.



Bij één van de tegenstoten ging de bal tot twee keer toe voor het Sneker heiligdom langs, waarna Pijlman met een trap over de zijlijn een einde aan die hachelijke situatie maakte. Die kwalifciatie was vervolgens ook van toepassing, toen een af(z)waaiende voorzet van Gabriël Fernando uit het niets de Berkum-doelman De Visser in problemen bracht, terwijl diezelfde sluitpost later bij een inzet van invaller Kevin Mennega opnieuw de spreekwoordelijke eer van het scorebord afhield.



Gemakkelijk

Even daarvoor leek Berkum de Sneker defensie gemakkelijk open te rijten. Vanwege buitenspel ging het zesde feestje voor de ploeg van trainer Arno Hoekstra niet door. Het bleek echter slechts uitstel van executie, want in de 72ste minuut wees Peeters na een duwtje op de achterlijn opnieuw naar de stip. Het was een strafschop uit de categorie “zeer gemakkelijk gegeven” en vanaf de hotspot maakte Marc van der Meulen alsnog het halve dozijn vol.



Die stand zou in de resterende speeltijd geen verandering meer ondergaan, ook al omdat De Visser bij een “Alleingang” van Westra net op tijd was en Kleen in kansrijke positie naast schoot. En omdat invaller Glenn Buma een bal van de ONS-doellijn haalde en even later bij een uithaal voldoende in de weg lag en daarmee voorkwam dat de doelpoging de juiste richting meekreeg. Ook ONS Sneek kreeg niets mee en mocht gelet op het vertoonde spel daar ook geen enkele aanspraak op maken.

​

Berkum - ONS Sneek 6-0 (5-0)

Doelpunten: 1-0 Johnson Bacuna (7.), 2-0 Chris van der Meulen (15.), 3-0 Julian de Ruiter (23.), 4-0 De Ruiter (28.), 5-0 Marc van der Meulen (41.-pen.), 6-0 Marc van der Meulen (73.-pen.)

​Scheidsrechter: mevr. V.P.J. Peeters

​Gele kaart: Joran Swart, Rik Koelewijn, Patrick van der Veen, Wesley Tankink (ONS Sneek)



Opstelling Berkum: Jasper de Visser, Jorben Nieuwenhuis, Dennis Horstman, Marc van der Meulen, Alex van Hoesel (74. Rik Ngimbi, Ivar Nijboer (74. Asse Visscher), Bas van Wijnen (61. Lars van Gerner), Björn Bakker, Chris van der Meulen (74. Rou van der Stouwe), Johnson Bacuna en Julian de Ruiter (61. Martijn Brakke).

Opstelling ONS Sneek: Ruben Pijlman, Gabriël Fernando, Joran Swart, Patrick van der Veen, Rik Koelewijn (75. Glenn Buma), Giovanni Aronds (46. Niels Nadorp), Wesley Tankink, Mark Westra, Han van Dijk (75 Pieter Abe de Jong), Rico Cordes (58. Kevin Mennega) en Nick Kleen.