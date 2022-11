ONS Sneek boekt benauwde zege op stug Drachtster Boys

Alle hoeken

Dat laatste leek aanvankelijk helemaal “nicht im Frage”, want de formatie van trainer Arnoud Koster liet de gasten uit Philipsdorp in de openingsfase zo’n beetje alle hoeken van het veld zien. Die wervelstorm leverde bovendien al snel succes op, want in de zesde minuut stuurde Geoffrey Eekhof ploeggenoot Mark Westra de diepte in en die liet vervolgens doelman Emile Peters geen schijn van kans. Het leek de voorbode voor meer maar net zo snel als de stormbal werd gehesen, werd die weer uit de mast gehaald en werd code oranje meer en meer code wit.



Wenkbrauwen

Dat changement de decor ging ook met mogelijkheden gepaard, maar Drachtster Boys slaagde er niet in om daarvan één te verzilveren, ook al omdat Joost Bosma bij een voorzet verzuimde om de trekker over te halen en omdat doelman Tristan Boersma - hij verving de geblesseerde Ruben Stuiver - de Drachtsters bij uitbraken een aantal keren het zwijgen oplegde. Dat laatste gebeurde aan de andere kant ook, maar dan door de arbitrage. Die was namelijk van mening dat Ewart Ottema vanuit buitenspelpositie de 2-0 liet noteren en dat leidde net als bij de in de tweede helft om dezelfde reden afgekeurde 3-0 tot opgetrokken wenkbrauwen. Met een stempel voor die derde treffer had de fase van billen knijpen waarschijnlijk niet plaatsgevonden, al had men die eigenlijk al veel eerder de nek om moeten draaien. Ottema kreeg de bal vroeg in de tweede helft echter niet langs Peters. Dat lukte ook Mark Westra niet en zelfs niet bij de herkansing, waarna een inzet van Geoffrey Eekhof voorlangs ging en de bevrijdende tweede treffer opnieuw uitbleef.



Geen genade

Vervolgens gaf Drachtster Boys via Paulus Paulusma een waarschuwing af dat de wedstrijd nog niet gespeeld was. Die status leek echter voorbij toen Stefan Westra na een corner van Rik Koelewijn zijn broer in stelling bracht en Mark Westra met zijn tweede van de middag de marge verdubbelde. Toen Ewart Ottema vervolgens doelman Peters omspeelde en de derde Sneker treffer tegen de touwen schoof, leek “niet gespeeld” in “gespeeld” te veranderen. Ook deze treffer van Ottema vond geen genade en opnieuw deed de arbitrale beslissing de wenkbrauwen fronsen.



Hectiek

In plaats van 3-0 werd het bij de eerste, de beste tegenaanval 2-1, toen Harmen Visser de bal vanaf de linkerkant richting de Sneker goal verzond en het gespikkelde monster over Boersma in de verre hoek zeilde. Daarmee veranderde een rustige slotfase opeens in een hectische en die hectiek leverde in ”the dying seconds of the game" nog bijna de gelijkmaker op. Die zou echter niet terecht zijn geweest, want ONS Sneek creëerde over beide bedrijven toch wel behoorlijk wat meer dan de ploeg van trainer Willem Lanjouw en op de Sneker overwinning viel dan ook weinig af te dingen.

ONS Sneek - Drachtster Boys 2-1 (1-0)

Doelpunten: 1-0 Mark Westra (6.), 2-0 Mark Westra (76.), 2-1 Harmen Visser (82.)

Scheidsrechter: G. Gils

Gele kaart: Nordin Tahboun, Rik Koelewijn (ONS Sneek), Harm Welfing (Drachtster Boys)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Rik Koelewijn, Joran Swart, Glenn Buma (79. Patrick van der Veen), Geoffrey Eekhof, Delachance Sabuni (73. Maarten Smits), Wesley Tankink, Stefan Westra, Mark Westra (86. David Bergsma, Nordin Tahboun en Ewart Ottema

Bron: https://pengel.weebly.com