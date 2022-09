ONS Sneek bij seizoen ouverture te sterk voor PKC ‘83

Kleen

Dat de wedstrijd uiteindelijk een Sneker overwinning zou opleveren, had niemand in de openingsfase kunnen bevroeden. De gasten uit Groningen waren toen eenduidig de bovenliggende partij, al deelde de thuisclub via onder meer een vrije trap van Nordin Tahboun en een schuiver van Nick Kleen wel een paar speldenprikjes uit. Kleen was nadien met zijn snelheid nog een aantal keren dreigend, doch zijn inspanningen leverden slechts een paar halve kansjes op.



Aan de andere kant was de nood groter, ook al omdat de defensie van de Snekers nu niet bepaald als de Bank of England fungeerde. Dat deel van Koster’s Squad is en blijft toch een zorgenkindje, iets wat na iets meer dan twintig minuten werd bevestigd. Toen leidde een foutje namelijk de openingstreffer van PKC ’83 in en die kwam op naam van Kay Bootsma die de bal over doelman Ruben Stuiver tegen de touwen lepelde.



Identiek

Vreemd genoeg was het daarna gebeurd met de Groningse dadendrang en kantelde de wedstrijd. Die ommezwaai leverde een klein kansje voor spits Ewart Ottema op en na een pass van Joran Swart een hele grote voor Nick Kleen. Vervolgens verdween een kopbal in de grijpgrage handen van PKC-doelman Björn Groninger die na iets meer dan een half uur spelen de gelijkmaker moest toestaan. Na een pass van opnieuw Swart liet Nordin Tahboun met een uithaal van de rand van de zestien namelijk de 1-1 noteren, al leek de inzet van de Sneker aanvaller niet onhoudbaar, een indruk waaraan zeven minuten later bij de 2-1 van Delachance Sabuni - een identieke uithaal - ook niet viel te ontkomen.



Tussen die beide treffers was ONS Sneek na geknoei achterin aan een tweede tegentreffer ontsnapt en had Ewart Ottema met een actie en een inzet die via de vingertoppen van Groninger op de lat belandde, al een waarschuwing afgegeven waarna de Groninger sluitpost bij het scheiden van de markt bij een vrije trap nog een keer een imitatie van Bruce Grobbelaar ten beste gaf.. Die vrije trap ontstond overigens na een interceptie van Mounir Loolofs, wiens vader door ONS Sneek met een indrukwekkende minuut stilte en met rouwbanden werd herdacht.



Terugspeelbal

De tweede helft begon met een Sneker uitbraak waarbij doelman Groninger een inzet van Kleen pareerde, en na een rush van diezelfde Kleen met een 100% kans voor de oranjrhemden. Daarna voltrok zich een vergelijkbaar scenario als in de eerste helft met dien verstande dat PKC ’83 nu de teugels in handen nam. Een kopbal van de van Buitenpost overgekomen Rob Schokker richtte nog geen schade aan, maar een paar minuten later toen Kevin Bakels alle tijd en ruimte kreeg, was het wel raak. Vervolgens voorkwam de alert reagerende Ruben Stuiver bij een terugspeelbal van Glenn Buma dat het duel qua score andermaal een ommezwaai maakte, iets wat even later bij een dikke kans voor de bezoekers alsnog had gekund.



Hattrick

Nadat Stefan Westra uit het niets een mogelijkheid kreeg, was het op “South Park” Ottema-time, want in zes minuten tijd tilde de ONS-spits de stand met een onvervalste hattrick naar 5-2. Eerst zorgde de aanvaller zo’n beetje op eigen kracht voor de 3-2 - waarna Brian Inge naliet om de Groningers opnieuw langszij te schieten - en daarna wist hij na een mooie aanval voorbereidend werk van invaller Mark Westra op waarde te schatten, iets wat hij in de 75ste minuut toen hij een voorzet in het dak van het doel schoot, nog een keer deed.

Westra was overigens in de ploeg gekomen voor Wesley Tankink en de 28-jarige middenvelder moet echt voor zijn plek vrezen. Hij had namelijk zowel in verdedigend opzicht als aanvallend nauwelijks inbreng en stak dan ook flets af bij zijn af en toe sprankelende ploeggenoten. Die sprankeling leverde in de slotfase nog bijna een zesde treffer op, maar Tahboun verzuimde om een kans uit "categori extraordinaire” te verzilveren. Dat laatste deed Simon Schreiber bij het ingaan van de blessuretijd met een kopbal wel en daarmee bepaalde hij de eindstand op 5-3.

