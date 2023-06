ONS Sneek 1 terug in landelijke KNVB Beker

SNEEK - In de week voorafgaand aan het spelen van de finale voor promotie naar de 4e divisie kwam de KNVB met het mooie bericht dat ONS Sneek 1 komend seizoen weer mee mag doen aan de landelijke KNVB Beker! De plaatsing is een gevolg van de prestatie van het eerste elftal in de strijd om de noordelijke beker afgelopen seizoen. Daarin haalde de Snekers de kwartfinale.

ONS Sneek 1 stroomt in in de eerste voorronde. Hiervoor hebben zich 24 teams geplaatst via de districtsbekers en 36 teams die komend seizoen uitkomen in de 3e divisie. De loting voor deze voorronde vindt plaats op 4 juli a.s. De wedstrijden worden gespeeld in het weekend van 12/13 augustus a.s.

De winnaars van de eerste voorronde plaatsen zich voor de tweede voorronde. De winnaars van de tweede voorronde plaatsen zich voor de eerste ronde waarin ook de BVO’s instromen. Wie herinnert zich niet eerdere wedstrijden van ONS Sneek tegen o.a. Excelsior, FC Dordrecht, FC Utrecht, FC Twente en Ajax in de landelijke beker… dat smaakt dus naar meer!

Bron: website ONS Sneek