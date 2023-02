ONS-Jeugd in de prijzen Grote Clubactie

Alle jeugdleden die meer dan 25 loten verkocht hebben, Joy Koehoorn, Liam de Wagt, Brent Grondsma, Reno van Rijs, Merijn IJpma, Tycho Elzinga, Soraya de Boer, Rayen van der Veen, Jelmer Velzen, Wubbe Feenstra, Yurian Hoekstra, Pieter de Jong, Femke Stienstra, Laurens Siemensma, Lenn Flapper en Ferne Koops otvangen via hun leider een dik verdiende medialle.

De drie beste verkopers Joy Koehoorn (51 loten), Liam de Wagt (50 loten) en Brent Grondsma (44 loten) hebben als dank voor hun geweldige inzet inmiddels een echte WK-bal ontvangen.

De trekking is inmiddels geweest. Je kunt via deze link https://lotchecker.clubactie.nl/ nog steeds controleren of je in de prijzen gevallen bent. Je lotnummer staat op je bankafschrift.