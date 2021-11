Onmachtig ONS Sneek verliest derby

SNEEK - "Lekker Boys", klonk uit de mond van Robin Huisman de Jong bij de ingang van de kleedkamer van Buitenpost. De ploeggenoten van de aan zijn nek geblesseerde centrumverdediger wiens carrière zeer waarschijnlijk voorbij is, hadden net de Friese derby met 3-2 in hun voordeel beslecht en mogen zich in ieder geval voor een paar weken de beste hoofdklasser van It Heitelân noemen.

Hoewel ONS Sneek voor rust ook een paar goede mogelijkheden kreeg, had dat bijna de eerste helft al een voldongen feit kunnen zijn als Buitenpost een spits van het kaliber Gerben Visser had gehad. Rob Schokker was bij een aantal situaties te statisch, terwijl Visser niet lang na de openingstreffer met een fraaie actie de gelijkmaker liet noteren en bij het ingaan van de blessuretijd de formatie van trainer Jan Vlap nog een ontsnappingsclausule bood.

Vlap begon met de vertrouwde namen en daarbij vertolkte Gabriël Fernando een meer offensieve rol. De vleugelverdediger wist echter niet of nauwelijks voor aanvallende impulsen te zorgen, terwijl de drie "echte" verdedigers hun handen vol hadden aan met name oud ONS'er Rolf Dijk. Dijk was nadat een voorzet van Visser aan de andere kant bijna goed viel, ook degene die de score opende. De oud ONS'er werd daarbij geholpen door een verkeerde inschatting van Swart en gaf vervolgens met een bekeken balletje doelman Tristan Boersma het nakijken.

Diezelfde Dijk luidde even later met een verkeerde pass een Sneker tegenstoot in. De uitvoering van de omschakeling was echter matig en dat gold eigenlijk voor de gehele openingsfase, waarin beide ploegen veelvuldig balverlies leden. Zo kreeg Visser nadat Berend Schootstra de bal verspeelde, een behoorlijke mogelijkheid. Kevin van der Meulen hield de voorsprong van de gasten echter in takt, maar moest even later alsnog het hoofd buigen. Nadat Mark van der Meer aan de andere kant op Boersma stuitte, sloeg Visser namens ONS Sneek in de omschakeling namelijk toe.

Niet veel later reageerde Schokker bij een balletje breed niet scherp genoeg om de gasten opnieuw op voorsprong te zetten, waarna Rik Weening na voorbereidend werk van Wesley Tankink naast schoot. De ONS-captain beging kort daarop op een meter of twintig van het Sneker doel een overtreding, waarna Dijk de vrije bal richting de linker hoek verzond. Boersma wist de inzet in eerste instantie nog te keren, maar was vervolgens bij de harde en hoge rebound van Willem de Boer volstrekt kansloos (1-2).

Hard en hoog was ook de juiste term bij een schot van Fernando, al moest daar vanuit Sneker perspectief helaas "te wild" aan worden toegevoegd. Vervolgens kende Van der Meulen zowel bij een voorzet als bij een vrije trap van de linker vleugelverdediger c.q. middenvelder weinig problemen en ook bij een voorzet van de verder in de eerste helft onzichtbare Nick Kleen kwam de Buitenpost-goalie niet in moeilijkheden. Tussendoor had Schokker bij een voorzet te weinig handelingssnelheid om Van der Meulen's collega schrik aan te jagen en dat laatste bleef op slag van rust ook uit bij een inzet van Visser.

Wie gedacht had dat ONS Sneek na rust vol gas zou geven, kwam bedrogen uit. De Snekers kwamen aanvankelijk niet verder dan een vrije trap van Fernando (over), terwijl Buitenpost in die fase via Max Huiskamp leek uit te lopen. Leek, want de derde treffer werd vanwege buitenspel afgekeurd, waarna Boersma even later een vrije trap simpel uit de lucht plukte. Nadat een eerdere rush van Kleen niet meer dan een corner opleverde, kreeg Mark Westra op aangeven van de kleine "winger" een goede kans, maar dat was in de eerste twintig minuten ook de enige.

Westra kreeg na een foutje van David Kazemier opnieuw een mogelijkheid. Van der Meulen reageerde echter adequaat, terwijl de doelverdediger van zowel een vrije trap van Visser als een afstandsschot van Patrick van der Veen ook niet echt ging blozen. Het waren pogingen uit de categorie "met de moed der wanhoop" want ONS Sneek maakte tegen de door Mark Huizing goed geleide Buitenpost-defensie toch een vrij machteloze indruk.

Dat was voor trainer Jan Vlap waarschijnlijk de aanleiding om met Rico Cordes, Han van Dijk en Mounir Loolofs nieuw bloed in te brengen, maar de eerste breedtepass van Van Dijk (achter de man en over de zijlijn) was misschien wel symptomatisch voor ONS Sneek. In ieder geval droeg die bal niet bij aan een de totstandkoming van een Sneker slotoffensief, terwijl Buitenpost een paar keer zij het schuchter, op de deur klopte. Nadat een vrije trap eenvoudig werd weggewerkt, resulteerde dat in de 88ste minuut in de de derde Buitenpost-treffers toen Rob Schokker bij een hoekschop vrij mocht inkoppen.

Schokker schoot in blessuretijd vanuit de draai nog een keer centimeters naast. De stand was toen inmiddels 2-3, want een paar minuten na de "Vorentscheidung" had Visser nadat Van der Meulen bij een vrije trap een rebound moest toestaan, met een frommelgoal ONS Sneek zoals hiervoor al werd vermeld, nog voor een ontsnappingsclausule gezorgd. Die clausule werd echter niet geëffectueerd en even later klonk het "lekker Boys" uit de mond van Huisman de Jong.

ONS Sneek - Buitenpost 2-3 (1-2)

Doelpunten: 0-1 Rolf Dijk (13.), 1-1 Gerben Visser (22.), 1-2 Willem de Boer (27.), 1-3 Rob Schokker (88.), 2-3 Visser (90.+1)

​Scheidsrechter: E. van der Vaart

​Gele kaart: Durk de Haan, Max Huiskamp (Buitenpost)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Gabriël Fernando, Joran Swart, Patrick van der Veen (84. Simon de Laat), Glenn Buma (74. Mounir Loolofs), Giovanni Aronds (74. Han van Dijk), Wesley Tankink, Mark Westra, Rik Weening, Gerben Visser en Nick Kleen (74. Rico Cordes)

​Opstelling Buitenpost: Kevin van der Meulen, Durk de Haan (70. David Kazemier), Mark Huizenga, Danny Boersma, Wim de Vries, Willem de Boer (79. Wessel van der Galiën), Berend Schootstra (54. Folkert van Dongera), Max Huiskamp, Mark van der Meer (79. Jorn Jongsma), Rob Schokker en Rolf Dijk (70. Mike Visser)

