Online marketing bureau Time2Choose viert 10-jarig bestaan

Daar waar een decennium terug nog uitgelegd moest worden wat wordt bedoeld met internet marketing en of het überhaupt nodig is, is praktische elke ondernemer in 2022 bewust van het belang en de impact van online zichtbaarheid. Een website die vindbaar is op relevante zoektermen, ingerichte social media om de relatie met klanten te versterken en advertenties die zorgen voor meer zichtbaarheid en de promotie van eigen diensten en producten, verhogen de kansen van ondernemingen in praktisch alle branches.

Is de term online marketing bureau passend voor een eenmanszaak? Zino Ostendorf (33) zegt er het volgende over: “Om mijn positie in de markt te rechtvaardigen heb ik een balans gezocht tussen high-end marketing bureau’s en inhouse marketing specialist(en). Hierdoor krijg je de betrouwbaarheid, consistentie in communicatie en betrokkenheid van een inhouse marketing medewerker met de autonomie, kennis en frisse blik van een agency.”

“Als jonge ondernemer ben je ambitieus en wil je laten zien wat je kunt. Daarbij merk ik, ook terugkijkend naar mezelf, dat het jezelf groter voor doen deel is om een kans te krijgen maar ook eigen onzekerheid te verbergen. Echter kijken juist de ervaren ondernemers waar je een samenwerking mee zoekt, daar dwars door heen.” Nu liever gezien als zelfstandig professional in plaats van zelfstandige zonder personeel is Ostendorf zelfverzekerd in kennis en kunde met 10 jaar ervaring en bijbehorende commerciële resultaten voor cliënten behaald.

Een belangrijke stap daarbij was Google Partner worden in 2016. Hiervoor wordt middels (jaarlijkse) certificeringen adequate en actuele kennis van zaken getoetst op het gebied van online adverteren. Als harde voorwaarde moet je meer dan € 10.000,- per 90 dagen aan advertentiebudget onder beheer hebben. Voor alle cliënten is een aantoonbaar bovengemiddelde prestatiescore vereist over een langere periode voor acceptatie in het Google Partner programma.

Time2Choose is sinds 2019 aangesloten bij het Interactive Advertising Bureau IAB en Nederlandse Vereniging van Erkende Reclame-Adviesbureus VEA, inmiddels omgedoopt tot VIA Nederland. VIA is onderdeel van het Europese EACA en internationale IAB netwerk. Deze branchevereniging van het digitale landschap vertegenwoordigt meer dan 250 leden in Nederland, waaronder grote adverteerders, media-, reclame-, communicatiebureaus, ad-techplatformen, exploitanten en uitgevers. En dichterbij huis natuurlijk ook verbonden met de Vereniging Ondernemend Sneek VOS.

Nationale en internationale projecten binnen halen zijn dankzij het internet geen belemmeringen, maar Time2Choose is niet het belang van regionaal betrokken zijn uit het oog verloren. Relaties met lokale partners maken het mogelijk samen tot het gewenste eindresultaat te komen en is onderdeel van het succes. Verder wordt het Fries Scheepvaartmuseum gesponsord de komende jaren en er wordt gewerkt aan het klimaatneutraal of klimaatpositief maken van de gehele bedrijfsvoering voor 2025.

“Terugkijkend naar 10 jaar Time2Choose voelt het alsof ik pas net begonnen ben. En ik realiseer me nu meer dan ooit, dat de reis belangrijker is dan het doel. Ik ben benieuwd wat deze reis me de komende jaren zal brengen.”