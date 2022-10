Online je medische gegevens bij de huisarts bekijken: hoe werkt dat?

Sinds oktober 2022 kun je bij vrijwel alle huisartsen in Friesland online je medische gegevens bekijken. Zo kun je bijvoorbeeld het advies van je huisarts teruglezen en je onderzoeksuitslagen bekijken. Dat kan via het portaal van de praktijk of via een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO). Je medisch dossier online bekijken: hoe werkt het en wat zijn de voordelen? Huisarts Annet Dam van huisartspraktijk Het Bolwerk in Franeker en ervaringsdeskundige patiënt Margret Homminga vertellen erover.

In 2017 belandde Margret Homminga door gezondheidsproblemen tijdelijk in de medische molen. Huisarts Annet Dam bood de mogelijkheid om haar medisch dossier online in te zien. Margret: “Op die manier kon ik mijn eigen dossier direct kritisch volgen. Daarnaast had ik ook toegang tot mijn medische gegevens in het ziekenhuisportaal. Voorafgaand aan een afspraak met mijn huisarts of specialist nam ik mijn onderzoeksuitslagen door. Zo kon ik tijdens een consult veel gerichter vragen stellen.”

Regie over eigen gezondheid

Huisarts Annet Dam was zeven jaar geleden één van de eerste praktijkhouders die online inzage in het medisch dossier via een portaal mogelijk maakte. Annet: “Ik vind het belangrijk dat patiënten hun dossier zelf in kunnen zien, het geeft hen meer regie en overzicht. De patiënt kan bijvoorbeeld zelf zijn bloedonderzoekswaarden inzien. We kunnen daarbij digitaal een advies geven. In principe hoeft de patiënt de praktijk daarna niet meer te benaderen, maar dat mag natuurlijk wel.”

Persoonlijke gezondheidsomgeving

Ook met een persoonlijke gezondheidsomgeving (PGO) kun je via een app of website je medische gegevens bekijken. Belangrijk verschil met een portaal is dat je met een PGO je medische gegevens van verschillende zorgverleners op één plek kunt verzamelen. Behalve bij je huisarts kun je ook bij steeds meer ziekenhuizen en andere zorgverleners je dossier via een PGO bekijken. Margret: “Met een PGO hoef je dus niet langer bij meerdere portalen in te loggen. Ook handig om dingen later terug te kunnen lezen, bijvoorbeeld over medicatie die je destijds gebruikte.” Bij PGO’s ontbreken (nog) de extra mogelijkheden die veel portalen al hebben, zoals het online maken van een afspraak, medicijnen bestellen of vragen stellen. Er zijn verschillende PGO’s beschikbaar en iedereen kan zelf een PGO kiezen.

Ben jij benieuwd naar je medisch dossier? Kijk dan op de website van je huisarts.

Klik hier voor meer algemene informatie over online inzage van je medisch dossier