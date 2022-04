Online informatiebijeenkomst over collectieve zonnedaken

SNEEK- In de provincie Friesland en Groningen zijn veel grote daken van minimaal 500m2 die mogelijk een zonnedak kunnen worden. Door zonnepanelen op een dak te plaatsen is het niet langer enkel een dak. Het is een dak met meerwaarde. Eenergie coöperaties kunnen zo bijdragen aan de verduurzaming van de lokale leefomgeving door bijvoorbeeld een zonnepanelenproject. Daarnaast genieten ook omwonenden van de groene energieopbrengst. Speciaal voor energie coöperaties organiseert Stichting Buurkracht op woensdag 13 april om 20.00 uur hierover het online webinar Een collectief zonnedak, iets voor u?

Op het programma van het webinar Een collectief zonnedak, iets voor u?

Wat levert een zonnedak op voor mijn coöperatie? Wat kan Buurkracht voor mijn coöperatie betekenen? Hoe maken we het aantrekkelijk voor locatie eigenaren? Wat zijn de mogelijkheden voor een zonnedak in combinatie met asbestverwijdering? Deze en andere vragen komen aan bod tijdens het webinar: een collectief zonnedak, iets voor u? Ook geven we meer informatie over het programma SamenZONderAsbest en de voordelen die het biedt aan coöperaties.

Voor wie?

Het webinar op 13 april is gericht op energie coöperaties.

Aanmelden? Geinteresseerden kunnen zich via Webinar: een collectief zonnedak, iets voor u? - Buurkracht aanmelden voor het webinar.