Online gokken vanuit Sneek: nu (pas) mogelijk in Nederland

INGEZONDEN - Inwoners van Sneek die in eigen stad naar het casino willen, waren voor een lange tijd overgeleverd aan het Flash Casino of het Noord Casino.

In de gehele provincie was er niet veel meer keuze en moest een reisje naar Leeuwarden, Heerenveen, Joure of Lemmer worden ingepland. Het spelaanbod is niet altijd even interessant, de openingstijden niet altijd even geschikt en niemand zit te wachten op een autorit voor een gezellig avondje uit. De komst van de Wet Kansspelen op Afstand en de Nederlandse licentie heeft verandering gebracht in deze situatie. Inwoners van Sneek kunnen nu online gokken bij alle online goksites nederland. En dit is geen moment te vroeg!

De situatie vóór de wetgeving

Waarom heeft het zo lang geduurd voordat online gokken in Nederland legaal werd gemaakt? Sinds de komst van het internet ontstond er een enorme groei van online casino’s en liep de situatie totaal uit de hand. Veel van deze vroege casino’s maakten gebruik van mensen met een gokverslaving en waren verre van betrouwbaar te noemen. Al gauw werden er licenties in het leven geroepen, maar ook deze waren niet altijd even geloofwaardig. Ook daar was veel onzekerheid te vinden en werden spelers regelmatig opgelicht. Het was een grote chaos, met een enorme hoeveelheid online casino liefhebbers en een zeer uitdagende markt om te reguleren. Ook al was Nederland niet de eerste die een licentie in het leven heeft geroepen, het aantal betrouwbare licenties dat al bestond was op één hand te tellen.

Een zware taak voor de regering

De regering reageerde hierop door online gokken in ons land illegaal te maken. Er waren geen officiële Nederlandse casino’s, maar online gokken werd wel gedoogd. De Wet op de Kansspelen die we hadden was ouderwets en alleen gericht op landbased casino’s. Het heeft jaren geduurd voordat er een wetsvoorstel kwam die voor iedereen acceptabel was. Dit wetsvoorstel moest garanderen dat de casino’s met een Nederlandse licentie veilig en betrouwbaar zijn, dat ze gokverslaving niet uitbuiten en dat Nederlanders er probleemloos kunnen gokken. Deze wet werd in 2021 eindelijk een feit.

Online gokken mogelijk in Sneek

Nadat de Wet Kansspelen op Afstand werd goedgekeurd, duurde het nog een aantal maanden voordat de Kansspelautoriteit licenties kon gaan uitdelen. Zo moest het Centraal Register Uitsluiting Kansspelen nog worden opgezet. In deze tijd mochten casino’s geen diensten in het Nederlands aanbieden en zich niet specifiek op de Nederlandse kansspelspelers richten. In oktober 2021 werden de eerste 10 licenties uitgedeeld en konden inwoners van Sneek eindelijk ook online legaal een gokje wagen. Ondertussen zijn daar al een aantal andere casino’s bij gekomen, waaronder het Circus casino.

Een vermakelijk alternatief

In plaats van een bezoekje brengen aan het Noord Casino of het Flash Casino in Sneek, kunnen inwoners van deze stad nu ook vanuit huis naar het Holland Casino, naar het Jack’s Casino of gokken op sportwedstrijden via TOTO. Er zijn geen openingstijden, er moet geen Bob worden aangewezen en een dresscode is ook niet nodig. Dat is een aantrekkelijk alternatief voor een enerverend avondje uit.