Online dating anno 2021? Dit zijn je mogelijkheden!

Waar er vroeger nog een redelijk stigma rondom online dating hing, zie je tegenwoordig dagelijks zowel online als offline reclames voor online dating. Het is een belangrijk onderdeel van onze maatschappij geworden. In de afgelopen 15 jaar is er dan ook een hoop veranderd op het gebied van online dating. In deze blog vertellen we je meer over deze veranderingen en waarom deze veranderingen online dating meer toegankelijk hebben gemaakt.

Veiliger

De veiligheid binnen het online daten is door de jaren heen enorm verbeterd. Waar je vroeger zomaar een account kon aanmaken en je als iedereen kon voordoen, kan dat tegenwoordig op de meeste datingwebsites niet meer. De meeste datingsites hebben betrouwbare verificatie manieren aan de voor-en achterkant van de online tools gebouwd. Zo wordt de identiteit van de gebruikers van het platform gecontroleerd en hoeven zo min mogelijk mensen zich bedrogen te voelen. Een platform dat hier erg goed in is is VijftigPlusDating.nl. Dit komt onder andere door de gemiddelde leeftijd van de gebruikers van het platform. De gebruikers zijn iets minder bekend met het internet dan de jeugd en moeten hierdoor nóg beter in bescherming genomen worden.

Specifiek

Waar er vroeger enkele platforms waren voor online dating heb je tegenwoordig ontzettend specifieke platforms. Zo zijn er platforms waar alleen hogeropgeleiden, lageropgeleiden of bijvoorbeeld mensen tussen de 20 & 30 zich op kunnen inschrijven. Door je in te schrijven op een specifiek platform sla je in principe de eerste selectieronde binnen het date proces over. Als jij bijvoorbeeld weet dat je nooit met iemand wilt daten uit de leeftijdscategorie 30-60, dan is een platform voor enkel de leeftijden 20-30 voor jou perfect. Zo kom je ook alleen maar in aanraking met mensen die binnen jouw basiscriteria vallen. Ditzelfde geldt overigens voor 30 plus, 40 plus en 50 plus dating. Het nadeel van deze specifieke platforms is dat je zoals gezegd een groot deel van de daters tevoren al afschrijft. Het kan natuurlijk zomaar zijn dat jouw prins of prinses op het witte paard buiten jouw basiscriteria valt. Voor deze unieke persoon had je ongetwijfeld een afwijking gemaakt van jouw basiscriteria, maar door de specifieke platforms kom je deze mensen überhaupt niet tegen.