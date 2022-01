Ongeval met letsel op Akkerwinde in Sneek

SNEEK- De hulpdiensten in Sneek zijn dinsdag 11 januari gealarmeerd voor een ongeval met letsel op Akkerwinde, de vaccinatie locatie van GGD Fryslân. De melding werd om 14:08 via het P2000 netwerk verzonden.

Bij aankomst van de hulpdiensten bleek het om een eenzijdig ongeval te gaan. Eerder werd ook een traumahelikopter opgeroepen, maar onderweg naar het ongeval werd de oproep alweer geannuleerd.

Een persoon is door het ambulancepersoneel gecontroleerd en naar het ziekenhuis vervoerd. Wat er precies is gebeurd, is nog net bekend.