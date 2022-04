Ongeslagen IJVC-reeks vindt zijn Waterloo in Irnsum

Irnsum - De eerste ontmoeting op sportcomplex de Bining is er gelijk een geweest voor in de boeken. Na 874 dagen eindigt de ongeslagen reeks van IJVC abrupt in Irnsum. Niet voorzichtig een gelijkspelletje om de 100% score te eindigen maar gelijk de pleister eraf scheuren met een 2-1 nederlaag.

Over het veld waaide weer een fris windje, het lentezonnetje scheen, en het veld was hard en droog dus een echte wedstrijd voor de tweeëntwintig acteurs deze middag. Waar Irnsum in de thuiswedstrijd al had laten zien prima te kunnen voetballen lieten ze in het eerste kwartier ook vandaag zien dat ze niet onderdeden voor de koploper. Sterker nog de grootste kansen c.q. gevaar kwam van de thuisploeg. Linksback Zijlstra had zijn handen vol aan Sander van der Velde en ook Julius Huistra was in de punt een sterk aanspeelpunt. De bezoekers zetten er weinig tegenover met veelal balverlies en hoge ballen. Dat IJVC op slag van rust op voorsprong kwam was te danken aan Reitsma die weer een 'pielgoal' maakte die uit het niet viel. Voor hem een emotionele treffer maar niet minder belangrijk. Want we kennen de statistiek inmiddels; scoort Reitsma de 1-0 dan verloor IJVC nog nooit (14 keer). Na vijfennegentig minuten voetbal kon ook die statistiek de prullenbak in.

Irnsum op voorsprong

De overwinning kreeg gestalte in de eerste tien minuten na rust toen eerst Marco van der Ley de bal achter Hoekstra schoot. Had hij zijn eerste bal nog tegen de paal geschoten, de tweede voorzet ging wel achter Hoekstra. Niet veel later verloor IJVC de bal op het middenveld en hierdoor gaf Hottinga zijn man te veel ruimte en moest in de achtervolging. Dit kon hij niet meer repareren Redmer Veldhuis kreeg de bal op een presenteerblaadje van Huistra om zo de 2-1 aan te tekenen.

In het vervolg van de tweede helft wisten beide ploegen weinig meer te produceren, al had Rens Soenveld dicht bij zijn 122e treffer geweest, echter lag Stefan van der Ley in de weg. Nog voor de grootste kans van de thuisploeg kwam had ook Irnsum nog enkele goede mogelijkheden maar deze waren wel voor keeper Hoekstra. Die grote kans kwam op naam van Jitze Miedema, hij had de wedstrijd op slot moeten gooien door de derde treffer van de thuisploeg te scoren. Hij zal nog wel eens wakker schrikken als hij aan deze kans terug denkt (helemaal vrij voor de keeper schoof hij de bal naast). In de absolute slotfase dacht Riemer de Boer (naar eigen zeggen) de gelijkmaker binnen te koppen echter waren er meer spelers in de buurt die daar anders over dachten. De Boer en keeper van der Ley hadden beide verzorging nodig waarbij eerstgenoemde de strijd ook moest staken. Zijn vervanger was Jelmer van der Zee die zodoende nog twee minuten speeltijd kreeg maar logischerwijs ook niets meer uitrichten kon.

Statistieken

Doordat UDIROS van Heerenveen verloor is het gat nu drie punten (wedstrijd minder gespeeld door IJVC) en Boornbergum is de nieuwe nummer drie van de competitie geworden. Zij staan op een achterstand van dertien punten.

Zo krijgt de statistiekenmeneer weer wat rust nu het volgende gestopt is: de ongeslagen reeks, de Reitsma-reeks en de uit-reeks (eindigt op 10). Wel scoorde Reitsma voor de 4e keer op rij dus die loopt door. Ook de thuisreeks van 20 wedstrijden is intact als komend weekend WWS op bezoek komt. Hopelijk de ideale tegenstander om deze nederlaag weg te spelen, om zo voor de 29e keer op rij in een competitieduel tot scoren te komen. Of een ideaal cadeautje want komende week bestaat onze mooie vereniging namelijk 97 jaar. Na QVC en Leeuwarder Zwaluwen de oudste zaterdagvereniging van Friesland.

Karakteristieken

Irnsum 1 - IJVC 1 2-1

43' Reinder Reitsma 0-1, 53' Marco van der Ley 1-1, 55' Redmer Veldhuis 2-1

Geel: Fokke Bergsma (Irnsum)

Opstelling: Hoekstra - Hottinga, De Boer (91' van der Zee), Nooitgedagt (80' Bruggenkamp), S. Zijlstra - Hogeling, Kramer, J. Zijlstra - Reitsma, Stienstra, Soenveld

