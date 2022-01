Ongelukken met ladder of steiger voorkomen

Dan is de kans groot dat je hierbij een ladder, trapje of steiger gebruikt. Helaas is dit niet zonder gevaar, want je kunt echt hard naar beneden vallen. Je vermindert het risico op een ongeluk middels een goede voorbereiding, alertheid en beschermende maatregelen. Lees gauw verder en ontdek waar je op moet letten.

Het risico van vallen

Wist je dat negentig procent van de mensen die van een trapje of ladder valt in het ziekenhuis terecht komt? Volgens het RIVM houdt bovendien zo’n één op de tien slachtoffers blijvend letsel aan de val over. Belangrijke oorzaken van de ongevallen zijn foutief geplaatste ladders, het verliezen van je evenwicht en een mankement aan het klimmateriaal. Veel doe-het-zelvers denken helaas dat het wel meevalt als ze even snel een trapje neerzetten en er op klimmen. Vaak vergeten ze te controleren of de trap wel stabiel staat en geen beschadigingen heeft. Ook zijn klussers nogal eens overmoedig en reiken ze net even te ver naar een plek waar je eigenlijk net niet bij kunt. Juist dan kan het goed mis gaan. Voor je het weet wankelt je huishoudtrapje en lig je op de grond. Het werken op hoogte tijdens klussen, zoals schilderen en behangen, is kortom niet zonder risico.

Veilig en comfortabel doe-het-zelven

Een belangrijk uitgangspunt om een klus op hoogte veilig uit te voeren is de keuze van het juiste materiaal. Denk dus goed na over wat je van plan bent en of je daar het beste een ladder, een trapje of een steiger voor kunt gebruiken. Als het om kleine karweitjes gaat, is het werken op een huishoudtrap of ladder vaak een uitstekend idee. Heb je weinig opbergruimte en wil je ook op wat hogere plekken uit de voeten kunnen? Overweeg dan de aanschaf van een telescoopladder. Dit type ladder heeft uitschuifbare poten en is zeer compact op te bergen. Heb je flinke klus waarbij je best lang op hoogte gaat werken? Dan is een rolsteiger een goede optie. Deze heeft een platform die als praktische werkruimte functioneert. Hier kun je veilig op staan en zitten. Dankzij de wielen verplaats je de steiger bovendien eenvoudig naar een andere plek. Voor klussen binnenshuis zijn er speciale vouwsteigers verkrijgbaar die je in een handomdraai neerzet.

Goed voorbereid aan de klus beginnen

Een goede voorbereiding is het halve werk en voorkomt ongelukken. Je bereidt jezelf goed voor door op de volgende zaken te letten: