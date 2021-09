Ongeluk op de Afsluitdijk: tot vanavond nog vertraging

SNEEK-Het verkeer over de Afsluitdijk heeft maandag te maken met veel vertraging na een ongeluk met een vrachtwagen. Rijkswaterstaat verwacht dat de vertraging nog tot 19.00 uur duurt.

Het ongeluk was in de buurt van de Lorentzsluis. Voor beide richtingen is er afwisselend maar een rijstrook beschikbaar en daarom wordt de vertraging alleen maar groter. Weginspecteurs regelen het verkeer.

Oliespoor

Het gaat om een aanhangwagen van een vrachtwagen die in de vangrail is beland. Die aanhanger blokkeert een rijstrook. Bovendien ligt er een oliespoor van 100 meter op de weg. Als de aanhanger weg is, moet de weg ook nog worden schoongemaakt.

Het verkeer van Noord-Holland richting Fryslân wordt aangeraden om bij Hoorn de N307 en de A6 naar Fryslân te nemen. Verkeer van Fryslân richting Amsterdam wordt bij Zurich over de A7, A6 en A1 geleid.