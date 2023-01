UPDATE / Ongeluk bij Koufurderrige op drukke omleidingsroute, één gewonde

KOUFURDERRIGE- De Strjitwei (N354) bij Koufurderrige was vrijdagochtend in beide richtingen afgesloten voor het verkeer. Een vrachtwagen en een auto raakten rond 11 uur met elkaar in botsing, tussen Woudsend en Hommerts.

Waarschijnlijk wilde de auto de N354 oversteken, waarna het misging. Politie, brandweer en ambulances kwamen ter plaatse om hulp te verlenen. De politie laat weten dat de bestuurder van de vrachtwagen gewond raakte en is overgebracht naar het ziekenhuis.

De N354 is een van de omleidingsroutes nu de A7 dicht is. Auto's reden in verband met het ongeval over de parallelweg, maar die is niet berekend op zwaar verkeer. Bussen en tankwagens moesten elkaar passeren en reden diepe sporen in de bermen.