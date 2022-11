Onderzoeksjournalist Darshan Boerema koopt handhaversoutfit alsof het niks is

Onderzoeksjournalist Darshan Boerema uit Heerenveen stelde de proef om de som en waande zich dit keer niet in de wereld van de postbezorging, maar ging in Leeuwarden en Groningen als handhaver door het leven. Niet geloofwaardig zou je denken. Toch gebeurde het onverwachtse.

“Mensen geloofden echt dat ik een handhaver was”, vertelt Boerema. “Ik zei tegen een winkeleigenaar dat zijn bord daar niet mocht staan. Dat de gemeente nieuw beleid heeft en dat er nu een vergunning nodig is om een winkelbord op straat te hebben. De man haalde gelijk het bord binnen en begon zijn vrouw te appen dat ze zo snel mogelijk een vergunning moesten gaan regelen.”

Aan het licht brengen

Boerema wil graag aan het licht brengen dat je misbruik met deze kleding zo nog makkelijker wordt gemaakt. Zo deed hij dit afgelopen oktober ook bij PostNL-kleding dat ook vaak wordt gebruikt door overvallers en allerlei andere mensen met slechte bedoelingen. Dat dit ook met handhaverskleding kan vindt Darshan echt bizar. “Een uniform dat veel bevoegdheden met zich meebrengt, bizar dat je die logo’s en kleding zomaar kan kopen.”

Professionalsering

VNG, vereniging van Nederlandse gemeenten, geeft aan dat zij betreuren dat dit zo makkelijk is. Er is volgens hen nog wel een professionaliseringsslag nodig rondom de BOA-uniformen. Er is wel een modeluniform gedeponeerd maar het is aan de gemeenten of zij zich hieraan houden. Volgens Boerema is dit ook het probleem: “Elke gemeente mag wat anders doen, het wordt dus een uniform genoemd, maar zo goed is de uniformiteit eigenlijk helemaal niet geregeld.” Bizar zegt Darshan, want je hebt ook als handhaver met serieuze zaken te maken.