Onderzoeksjournalist Darshan Boerema checkt hoe ver je kan gaan met een neprijbewijs

Het lijkt onschuldig, maar de gevolgen van het daadwerkelijk gebruikmaken van het document zijn groot. Onderzoeksjournalist Darshan Boerema uit Heerenveen zoekt uit of mensen hier daadwerkelijk intrappen en hoe gevaarlijk het is als je daadwerkelijk gebruikmaakt van een neprijbewijs.

“Een rijbewijs kopen is bizar makkelijk. Je zoekt het online op en na een paar zoekresultaten staat onze aanbieder er al tussen”, vertelt Boerema, die voor zijn nieuwe YouTubevideo een pasje kocht om te kijken hoe ver je daadwerkelijk kan gaan.

Oplichten wordt makkelijker

“Het rijbewijs ziet er wel nep uit”, vervolgt hij. Maar de missende echtheidskenmerken woeden niet gecontroleerd door het autoverhuurbedrijf in Leeuwarden waar Boerema een auto gereserveerd had. Zonder enige moeite kreeg hij een auto mee, ondanks dat hij niet zijn echte rijbewijs of ID-kaart toonde.

Offline

De politie benadrukt dat het kopen van een neprijbewijs uiterst illegaal is. “Degene die het document aanbiedt is strafbaar, want je mag niet een vals rijbewijs verkopen. Maar degene die het in gebruikt neemt is echt de sjaak”, legt een agent uit. Ook het RDW drukt iedereen op het hart om hier niet aan te beginnen: “De koper van een vals rijbewijs is altijd strafbaar als het rijbewijs ten onrechte wordt gebruikt. Je riskeert een gevangenisstraf voor het hebben en gebruiken van een vals rijbewijs.”

Nieuwe video

Om nog meer bewijs te verzamelen vertrok het team van Darshan naar Groningen, waar ook bier en sigaretten zonder moeite meegegeven worden. Benieuwd naar hoe dit allemaal gelukt is? Check dan snel de nieuwste video van Darshan zoekt het uit: