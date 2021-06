Onderzoeksbureaus voor raadsênquete Empatec bekend

Op 4 maart 2021 heeft de gemeenteraad van Súdwest-Fryslân ingestemd met het instellen van een raadsonderzoek naar Empatec. De onderzoekscommissie is direct van start gegaan met het verzamelen van informatie en het zoeken naar een geschikt onderzoeksbureau, via een meervoudige onderhandse aanbesteding. Op 21 mei 2021 liep dit aanbestedingstraject af.

De onderzoeksbureaus Twynstra Gudde en Strated Consulting hebben veel ervaring met het uitvoeren van raadsenquêtes en hebben dit ook al eerder in combinatie met elkaar gedaan. Zij hebben een team opgesteld met vier ervaren onderzoekers. Een team dat goed aansluit bij de onderzoekscommissie.

De onderzoekscommissie en de bureaus zijn van start gegaan met het maken van werkafspraken en houden achtergrondgesprekken. Het onderzoek wordt in een aantal fases uitgevoerd: documentenonderzoek, besloten interviews, openbare verhoren en de rapportage. Het doel is om in december het onderzoek af te ronden en aan de gemeenteraad te presenteren.

Meer informatie over het raadsonderzoek, de onderzoekscommissie en de onderzoeksbureaus staat op https://sudwestfryslan.nl/onderwerp/raadsenquete-empatec/