Onderzoek naar vondst van dode man in Jutrijp. Politie zoekt getuigen

JUTRIJP - De politie doet onderzoek naar de vondst van een overleden 19-jarige jongen uit Sneek. Op zaterdagmiddag 11 december 2021 rond 16.30 uur werd hij dood aangetroffen in het water bij de Krimwei in Jutrijp.

De overleden jongen is zaterdag even na middernacht voor het laatst gezien in Hommerts. Hij was daar op zijn fiets. Agenten troffen de jongen ’s middags aan in het water bij Jutrijp. Daar werd ook de fiets van de jongen gevonden.

De politie doet onderzoek naar het incident. Op de vindplaats van de overleden jongen is uitgebreid sporenonderzoek gedaan. Ook wordt er buurtonderzoek gedaan. Uit het onderzoek moet nog blijken of er sprake is van een misdrijf.

Getuigenoproep

De politie is op zoek naar getuigen, die zaterdag tussen 00.30 uur en 16.30 uur in de buurt zijn geweest van de Krimwei in Jutrijp. Zij hebben mogelijk informatie, die ons kan helpen bij het onderzoek. Inwoners van Hommerts en Jutrijp met een beveiligingscamera of een deurbelcamera, worden opgeroepen om dat te delen met de politie. Mogelijk dat zij beelden hebben, die een aanknopingspunt kunnen vormen in het onderzoek.

Heeft u tips, camerabeelden of heeft u mogelijk iets gezien? Neem dan contact op met de politie via 0900-8844 of via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000.

Bron: Politie.nl