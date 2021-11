Onderzoek naar reisgedrag Friezen

De provincie wil graag weten hoe mensen reizen, hoe vaak mensen reizen en of de manier van reizen verschilt met de wijze waarop men dat voor corona deed. Hetzelfde onderzoek werd in april 2020, net na de uitbraak van corona, ook uitgevoerd.

In het eerste halfjaar van 2021 was er aanzienlijk minder verkeer op de weg in vergelijking met de situatie voor de beperkende maatregelen. In het derde kwartaal van 2021 was het drukker op de Friese wegen als in dezelfde periode in 2019. Het aantal reizigers in het openbaar vervoer ligt dertig procent lager ten opzichte van de aantallen in het derde kwartaal van 2019.

Door inwoners te vragen naar hun reisgedrag vóór en tijdens de coronamaatregelen, krijgt de provincie inzicht in de impact van de maatregelen op het verkeer in Fryslân. Op het moment dat de maatregelen volledig opgeheven zijn laat de provincie opnieuw onderzoek doen. Naar verwachting is dit in de loop van volgend jaar. Onderzoeksbureau Moventem verzamelt de gegevens.

Vul de enquete in!