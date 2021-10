Onderzoek naar historische interieurs in Súdwest-Fryslân compleet

SNEEK- Het interieuronderzoek van Stichting Interieurs in Fryslân (SIiF) is officieel afgerond. De stichting deed onderzoek naar bijzondere, historische interieurs in de gemeente Súdwest-Fryslân. Wethouder Mirjam Bakker ontving vandaag het rapport met de conclusies van het onderzoek uit handen van Ap Timmersmans, voorzitter van SIiF.

In 2017 ontving de gemeente Súdwest-Fryslân al het eerste deel van het rapport. Met een onderzoek in de dorpen die bij de voormalige gemeente Littenseradiel hoorden, wordt het onderzoek afgerond. Behalve in de gemeente Súdwest-Fryslân heeft SIiF haar onderzoek inmiddels afgerond in de gemeenten Harlingen, Dongeradeel en Waadhoeke.

Wethouder Bakker: “Wij vinden het uitermate belangrijk dat we ons historisch, cultureel erfgoed zoveel mogelijk behouden. Dit deel van onze geschiedenis mag niet verloren gaan. Daarnaast is het belangrijk dat de stichting woningeigenaren bewust maakt van de waardevolle elementen die ze in huis hebben. Het is dan ook mooi om te horen dat mensen daar enthousiast van worden.”

Resultaten

Het onderzoek leverde een rijke en veelzijdige oogst aan historische interieurelementen op. Bewoners genieten van een gesjabloneerd 19e-eeuws plafond; ze stoken in een haard met marmeren schouw en schoorsteenstuk, zitten in houten vensterbanken uit 1890 of kijken naar buiten door kleurrijk glas-in-loodramen uit de jaren ’20. Zowel subtiele details als indrukwekkende elementen werden vastgelegd en geanalyseerd door interieurdeskundigen.

Reden van het onderzoek

“Behoud door kennis” is het doel van de SIiF. Bijzondere historische elementen belanden nog regelmatig in sloopcontainers. Dit gebeurt vaak zonder dat woningeigenaren in de gaten hebben dat wat zij bij het grofvuil zetten heel waardevol kan zijn. De ervaring leert dat wanneer mensen worden geattendeerd op het bijzondere erfgoed dat zij in huis hebben, hun kennis en enthousiasme over dit bezit groeit.