Onderzoek naar bestuurlijke fusie tussen Palludara en De Greiden Het Bestuur van Stichting

IJLST/EXMORRA- Christelijk Basis Onderwijs De Greiden in Exmorra en Stichting Palludara in IJlst hebben besloten om hun samenwerking verder te intensiveren en te starten met een onderzoek naar een fusie tussen beide stichtingen per 1 januari 2024.

Aanleiding

Er zijn verschillende goede redenen om als besturen de bestaande samenwerking te intensiveren. Palludara bestaat uit 14 basisscholen in de regio's Sneek en Bolsward; De Greiden heeft 8 basisscholen in het westen van de provincie Fryslân. Beide stichtingen hebben een Christelijke identiteit. Door structureel te gaan samenwerken verwachten de stichtingen het onderwijs in deze regio te versterken, de doelmatigheid als organisatie te vergroten; een grotere organisatie kan over het algemeen een betere bedrijfsvoering realiseren, efficiënter inkopen en de (financiële) risico’s het hoofd bieden. Deze samenwerking versterkt daarnaast de positie van de organisatie als gesprekspartner bij bijvoorbeeld gemeente of onderwijsorganisaties. Daarbij is er al langere tijd sprake van een demografische daling van het aantal leerlingen. Er kan door een fusie ook een meer divers onderwijsaanbod voor leerlingen worden gerealiseerd. Tot slot leeft de ambitie om met een grotere organisatie een kwaliteitsslag te maken, waarbij ruimte is voor meer professionaliseringsmogelijkheden voor leraren en ondersteunend personeel. Dit is aantrekkelijk voor de werknemer en van belang in een arbeidsmarkt waar een tekort heerst aan gekwalificeerde leerkrachten. Daarnaast kan er meer professionele ondersteuning geboden worden.

Onderzoeksfase

De komende maanden wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd voor de beoogde bestuurlijke fusie. Dit onderzoek zal uitwijzen of een bestuurlijke fusie tussen de organisaties haalbaar is en hoe de mogelijk nieuwe organisatie goed kan worden ingericht.