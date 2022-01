Onderzocht: Meer fysieke klachten door thuiswerken

SNEEK - Deze week is het 2 jaar geleden dat de uitbraak van het Corona virus in de media kwam.

In deze periode heeft een enorme verandering plaatsgevonden in telewerken, of werken vanuit huis. Echter heeft 44% niet de beschikking op een Arbo-verantwoordelijke werkplek. Van alle thuiswerkers geeft 41% aan last te hebben van lichamelijke klachten aan schouders, nek, arm en rug sinds de coronacrisis, volgens 2600 thuiswerkende leden van het CNV.

Doordat de afgelopen jaren thuiswerken een dringend advies is geweest van de overheid, is het aantal uren dat men thuiswerkt explosief gestegen. Werkgevers hebben een wettelijke zorgplicht naar thuiswerkers, maar werknemers hebben ook een eigen verantwoordelijkheid. Het is belangrijk dat u zelf proactief aangeeft wanneer u klachten ervaart tijdens het werk. De kans dat u dezelfde risico’s loopt klachten te ontwikkelen is reëel.

De 7 gespecialiseerde fysiotherapeuten van DAADKRACHT Fysiotherapie beamen dit beeld. Mensen met wervelkolom gerelateerde klachten, overbelasting door verkeerde houding en te weinig afwisseling tijdens thuiswerken achter een beeldscherm, vinden steeds vaker de jonge praktijk gevestigd naast Optisport Health Club in Sneek.

“Stress, weinig bewegen, verkeerde houding... Het is een recept waarvan we allemaal weten dat het klachten veroorzaakt. Tijdens behandelingen werken we aan het vergroten van de belastbaarheid om overbelasting in het systeem juist te voorkomen.” Aldus manueel therapeut Hendrik. En dat weinig bewegen onderschrijf ook CNV-voorzitter Piet Fortuin: “46% zegt te weinig te sporten om fit te blijven. Dit moet echt anders.”

Uit onderzoek van het CPB heeft 24%-77% mogelijkheden om thuis te werken, afhankelijk van de sector waarin u werkzaam bent. Thuiswerken kan grote voordelen bieden voor werkgevers, zoals een hogere productiviteit en lagere reiskostenvergoeding. Veel werknemers verkiezen zelfs een deel van het werk thuis te doen boven alle dagen op de werklocatie te zitten. Ze geven aan creatiever, efficiënter en productiever te zijn.

Uren achter elkaar werken aan de keukentafel en een te lage stoel op een laptop is niet bevorderlijk voor die prestaties. Een verantwoorde werkhouding vereist een beeldscherm, bureau én stoel die ingesteld kunnen worden op uw lichaam. Een gezond lichaam vereist de juiste afwisseling en beweging. Maar naast schouder-, nek- en rugklachten opgelopen tijdens het werk, lopen ook de meldingen van sport gerelateerde blessures weer op.

Fysiotherapeut Jari verklaard: “Na elke lockdown zien we meer sportblessures omdat mensen na lange tijd niet gesport te kunnen hebben te fanatiek zijn. Ze gaan verder waar ze gebleven waren, en dat leidt tot overschatting van het lichaam en overbelasting van pezen en spieren met blessures tot gevolg. Sporters met lichamelijke klachten kiezen mede voor DAADKRACHT omdat de uitgebreide faciliteiten van Optisport tot onze beschikking staan en behandelingen perfect afgestemd kunnen worden op het gewenste belasting niveau. Van jong tot oud, beginners tot topsporters.”