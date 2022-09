Ondertekening Convenant SúdwestWerkt door onderwijs, ondernemers en gemeente Súdwest-Fryslân

BOLSWARD/SNEEK- Het onderwijs, de ondernemers en de gemeente in Súdwest-Fryslân gaan, onder de naam van SúdwestWerkt, samenwerken aan het realiseren van een goed werkende arbeidsmarkt die voorbereid is op een toekomst met vergrijzing en ontgroening. De 3 O’s (overheid, onderwijs en ondernemers) geven met de ondertekening van het convenant vorm aan de samenwerking. Die ondertekening zal maandag 12 september Cultuurhistorisch Centrum De Tiid in Bolsward plaatsvinden