Ondertekening contract voor nieuwbouw kleedruimten LSC 1890

De aannemers Van der Meer en Bouwcollectief zullen vanaf september starten met de nieuwbouw. De oplevering van het tien kleedkamers tellende gebouw zal plaatsvinden in april 2022. Men hoopt binnen twee maanden, in de tweede helft van juli, te starten met de sloop van de oude gebouwen en vanaf dat moment tot aan de ingebruikname van de nieuwe kleedkamers zullen er noodvoorzieningen komen.

Het gebruik hiervan zal nog wel de nodige improvisatie vragen, maar het vooruitzicht is dat ruimschoots waard. De bal ligt nu bij de aannemer, of eigenlijk bij de aannemer én LSC1890, want in dit project trekken beide partijen gezamenlijk op om het beste resultaat te krijgen.

Op de tafel ligt het inmiddels getekende contract. Van links naar rechts Johan Boomsma (penningmeester LSC1890), Henk Douwsma (voorzitter LSC1890), Jaap van der Meer (directeur Bouwbedrijf Van der Meer), John Modderman (directeur Bouwcollectief Sneek b.v.)