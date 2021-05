Ondernemersverenigingen Makkum lanceren haar eigen glossy magazine

MAKKUM- ‘Het is nu al een succes!’, aldus Jacques Hoogenboom en Karin Lemmens van Ondernemersvereniging Makkum (OVM), de initiatiefnemers van het eerste glossy Makkum Magazine.

Het nieuwe toeristenseizoen is begonnen! Om de bezoekers van Makkum volop te inspireren hebben de ondernemersverenigingen OVM en VVB in samenwerking met de uitgever Ying Media uit Sneek een mooi inspiratiemagazine samengesteld. In dit eerste exemplaar lees je de leuke tips, routes en activiteiten van al het moois wat Makkum te bieden heeft.

Met dit magazine worden de bezoekers van Makkum geïnspireerd en verleid om Makkum te verkennen en ontdekken. De huisstijl van het magazine is ontworpen door Promotie Makkum ‘Reade Hert’.

Het magazine wordt verspreid via musea, horeca, winkels, watersportzaken en door de leden van de ondernemersverenigingen Makkum.

Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân.

Het magazine is mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Súdwest-Fryslân. Dit is dan ook de reden dat het eerste exemplaar officieel overhandigd is door Jacques Hoogenboom, voorzitter en Karin Lemmens, penningmeester van het OVM aan Robert van de Leur (voorzitter) en Anton van Dijk (Fondsmanager) van het Ondernemersfonds. Afwezig waren Arnold Walinga (voorzitter) en Annigje Tromp (penningmeester) van de VvB.

Het Ondernemersfonds biedt de mogelijkheid voor financiële ondersteuning aan lokale initiatieven die goed zijn voor de economische en maatschappelijke vitaliteit, zoals dit project in Makkum. Voor meer informatie zie www.ondernemersfondsswf.nl De magazines zijn te bestellen via secretariaat@ov-makkum.nl