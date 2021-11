Ondernemersvereniging Top en Twel viert eerste lustrum

OPPENHUIZEN/UITWELLINGERGA - Afgelopen vrijdag vierde de Ondernemersvereniging Top en Twel (OVTT) haar 5 jarig jubileum bij een van leden van het eerste uur, Lokaal 55. Het was een zeer geslaagde avond met een geweldige opkomst van rond de 70 personen. In 5 jaar tijd is de OVTT uitgegroeid tot een enthousiaste en actieve vereniging met 53 leden!