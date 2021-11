Ondernemersevent wordt online evenement!

Het event gaat online door

In plaats van het evenement fysiek bij te wonen, is het event aanstaande maandagavond thuis vanaf de bank te volgen via de livestream. Het ondernemersevent is aanstaande maandag vanaf 20.00 uur live volgen via www.liveplusonline.nl/ondernemersprijs-swf.

Interessante sprekers en de Verkiezing ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân 2021’

Luister naar spreker Jesse van Doren die de (online) bezoekers meeneemt in een inspirerende toekomst waarin hoe we leven, werken en ondernemen drastisch gaat veranderen. En spreker Paul Iske, oprichter en Chief Failure Officer van het Instituut voor Briljante Mislukkingen. Met als doel begrip te kweken voor de complexiteit van innovatie en ondernemen. En kijk mee wanneer de winnaar van de Verkiezing ‘Beste bedrijf van Súdwest-Fryslân 2021’bekend wordt gemaakt.

Ook het netwerken met honderden collega-ondernemers kan helaas niet doorgaan. Hopelijk kan iedereen elkaar in de nabije toekomst weer in het echt ontmoeten. Zodra dat weer mogelijk is, wordt een nieuw moment ingepland voor ondernemers om samen te komen en elkaar te ontmoeten.