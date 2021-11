Ondernemers in Friesland: meld je vóór 3 december aan voor kleineondernemersregeling

Het gaat hierbij om ondernemers die zelf hun btw-aangifte doen. Voor ondernemers met een structurele jaaromzet van € 20.000 of minder is dat mogelijk door deel te nemen aan de kleineondernemersregeling. De Belastingdienst roept deze ondernemers op om te kijken of de regeling iets voor hen is. Om per 1 januari 2022 deel te nemen aan deze btw-vrijstelling, moeten startende ondernemers en zzp’ers zich uiterlijk 3 december 2021 hebben aangemeld.

Ondernemers met een structurele jaaromzet van € 20.000 of minder kunnen zich aanmelden voor de kleineondernemersregeling (KOR). Daarmee zijn ze minimaal drie jaar vrijgesteld voor de btw. Tenzij hun jaaromzet boven de € 20.000 komt.

Of deelname interessant is, hangt af van verschillende factoren en is voor iedere ondernemer anders. Ferry Hoogerheijde, startersvoorlichter Belastingdienst, benadrukt: “Als KOR-deelnemer breng je geen btw in rekening en hoef je geen btw-aangifte te doen. Hierdoor heb je minder administratieve verplichtingen. Maar je mag ook geen btw aftrekken als voorbelasting. Als jij de komende drie jaar veel investeringen gaat doen, is deelname minder gunstig. Ook is het goed om te kijken naar je klantenkring. Heb je vooral particuliere klanten aan wie je diensten levert? Dan kun jij een scherpere prijs bieden als je geen btw in rekening hoeft te brengen.”

Voor ondernemers die twijfelen of ze aan de omzetgrens voldoen, ontwikkelde de Belastingdienst het hulpmiddel ‘Kan ik gebruikmaken van de kleineondernemersregeling’. Ferry benadrukt: “Ga hierbij uit van een regulier jaar en geen coronajaar waarin je wellicht een lagere omzet had dan normaal. Als je de omzetgrens van € 20.000 namelijk overschrijdt, moet je je afmelden voor de regeling. Dan gelden meteen de reguliere btw-regels en kun je je de komende drie jaar niet meer aanmelden voor de KOR. Het is dus belangrijk dat je een goede afweging maakt voor jezelf en op het juiste moment instapt.”

Hulp bij het maken van een keuze

Om ondernemers te helpen bij een voor hen juiste keuze, zette de Belastingdienst op belastingdienst.nl/kor verschillende vragen op een rij.

Voorbeeldvragen om te beoordelen of de regeling wel of niet interessant is:

Heb je een structurele omzet van € 20.000 of minder?

Betaal je normaal gesproken btw in een jaar?

Verkoop je vooral aan particulieren?

Heb je veel inkopen?

Voor ondernemers die ‘ja’ kunnen antwoorden op bovenstaande vragen, kan de KOR bijvoorbeeld interessant zijn. Ook vinden ondernemers op deze site ervaringen van andere ondernemers die uitleggen waarom zij wel of niet gebruikmaken van de regeling.

Vóór 3 december aanmelden

Om per 1 januari 2022 deel te nemen aan de KOR, moet het aanmeldformulier uiterlijk 3 december binnen zijn bij de Belastingdienst. Dit formulier vind je op belastingdienst.nl/kor. De aanmelding verstuur je vervolgens per post, dus doe dit op tijd.