Onderhoudswerkzaamheden aan het spoor van 3 t/m 5 september tussen Leeuwarden en Stavoren

Leeuwarden - Stavoren 3 t/m 5 september

· Vrijdag 3 september rijden er geen treinen tussen Sneek en Stavoren

· Zaterdag 4 en zondag 5 september rijden er geen treinen tussen Leeuwarden en Stavoren

· Er worden bussen ingezet

Gevolgen voor de treinreis:

· Reizigers moeten rekening houden met maximaal ca. 45 minuten extra reistijd.

· Het meenemen van fietsen in de bussen is niet mogelijk.

· Check voorafgaand aan een reis de reisplanner via www.arriva.nl.

Geldig vervoerbewijs

Reizigers die gebruikmaken van vervangend vervoer hebben een geldig vervoerbewijs nodig. Zoals bijvoorbeeld een ov-chipkaart of een e-ticket. Inchecken in de bussen is niet mogelijk. In- en uitchecken kan op de treinstations.

Meer informatie

Kijk voor meer informatie en de busdienstregeling op de website onder het kopje ‘Werk aan het spoor’: www.arriva.nl/werkaanhetspoor.