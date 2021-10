Onderhoud columbarium Algemene Sneker Begraafplaats allerbelabberdst

SNEEK- Een begraafplaats is meestal een oase van rust, een plek om te bezinnen. Veel mensen bezoek regelmatig een dodenakker om bovengenoemde reden. Ik ben een van hen. Echter de staat van onderhoud van de Algemene Begraafplaats in Sneek en met name het columbarium, daar waar de urnen staan, allerbelabberdst.

Ik heb een weekje met de gedachte omgelopen of ik bovenstaande foto’s wel of niet moest posten, want het zal ongetwijfeld veel negatieve reacties oproepen. Nogmaals de staat van onderhoud van de Algemene Begraafplaats in Sneek is om het maar eens zacht uit te drukken ‘voor verbetering vatbaar’. En die van de urnenmuur is ronduit om te huilen.

Columbarium

In 2004 werd de begraafplaats deels gerenoveerd en werd een columbarium toegevoegd. Hierin is plaats voor 256 overledenen. Het columbarium is naar ontwerp van kunstenaar Hanshan Roebers. Verder werden de aanlegplaats en het toegangshek gerestaureerd.

Het zou geen luxe zijn om 17 jaar na dato de restauratie maar weer eens op te pakken, want zo het columbarium er nu bij ligt, is het een schandvlek voor de stad!

Henk van der Veer