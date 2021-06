Onderduikplek?

SNEEK- Nynke Veldman uit Sneek kwam tijdens het klussen in haar huis aan de Kapelstraat een luikje tegen nadat de vloerbedekking op de overloop was verwijderd. Nadat een opzichter van Elkien het luikje had geopend werden niet alleen leidingen zichtbaar maar ook een grote ruimte.

“Dit huisje is in de jaren ‘30 gebouwd. Dat zet je aan het denken. Het luikje is pal boven mijn glas in lood kastje in de woonkamer. Genoeg ruimte voor een kleine onderduiker. Denk dat ik hier de waarheid nooit van zal weten. Weet jij iemand die de waarheid van dit luikje zou kunnen achterhalen”, vraagt Nynke zich af.