Onderbroeken voor je man of vriend

Wil je een origineel cadeau voor jouw man of vriend kopen of loopt hij nog altijd in een saaie onderbroek en wil je hier verandering in aanbrengen?

De keuze is reuze tegenwoordig en voor iedere man is er wel een perfecte onderbroek te vinden. Maar hoe kies je nu eigenlijk de juiste onderbroek voor een man?

Soorten onderbroeken

Onderbroeken voor mannen zijn er in allerlei varianten. De alom bekende slip wordt nog altijd veel verkocht maar is al lang en breed ingehaald door de mannen boxershorts. Hier zien we tegenwoordig diverse varianten van zoals de hipster en de trunk die wat kortere pijpjes hebben.

Minder bekende modellen zijn de string, bikini en jockstrap. De string is breed bekend bij vrouwen maar is er dus ook voor mannen. De bikini is een slip die extra hoog is uitgesneden. De onder sporters populaire jockstrap is en slip zonder stof aan de achterzijde. Hij biedt extra veel bewegingsruimte.

Hoe kies ik de juiste onderbroek voor mijn man of vriend?

Allereerst gaat het hierbij om je smaak, en daarover valt niet te twisten. Hierbij gaat het om het model maar ook het design. Houd je van een meer klassieke stijl zoals bijvoorbeeld Calvin Klein of juist een heel opvallend en kleurrijk design. In het laatste geval is Comfyballs een goede keuze. Hier kan je eenvoudig online boxershorts kopen.

Een ander aspect is het draagcomfort en de gewenste hoeveelheid ondersteuning. Hierbij geldt dat hoe nauwer de onderbroek aansluit, des te meer ondersteuning hij biedt. Is er veel ondersteuning gewenst, dan is een trunk, hipster of een slip een goede keuze. De boxershort daarentegen biedt juist veel meer ruimte.

Een heel belangrijke rol bij de keuze van de juiste onderbroek, is de lichaamsbouw. Zo is een boxer die wijd valt, comfortabeler voor de stevige man. In het geval je partner een buikje heeft, dan is de trunk ideaal. Dankzij de lager uitgesneden taille biedt deze extra ondersteuning en knelt het elastiek niet op de buik.

Als je partner stevige benen heeft, kies dan voor een wat ruimere onderbroek. Dit kan een boxer zijn, maar dan willen de pijpjes nog wel eens omhoog kruipen. Wil je dit tegengaan, dan kun je het beste voor een slip kiezen.