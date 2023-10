Onder de lat bij Ajax - Voor Dionne van der Wal (20) uit Woudsend zijn dromen geen bedrog meer

Toen Dionne van der Wal uit Woudsend zich op vierjarige leeftijd aanmeldde voor het kaboutervoetbal bij v.v. Balk, kon ze nog niet vermoeden dat ze ooit bij Ajax op goal zou komen te staan. Maar niks is minder waar. Afgelopen zomer tekende Dionne een contract voor twee jaar bij de Ajax Vrouwen als profvoetbalster. “Voetbal is mijn werk geworden”, vertelt ze trots. Een nuchtere Friezin in Amsterdam. Hoe is dat allemaal zo snel gegaan? We gingen in gesprek met de nu twintigjarige Dionne.

In haar geboorteplaats Balk rende Dionne voor het eerst achter de bal aan, maar na de verhuizing naar Woudsend, waar haar ouders Autowereld Woudsend runnen, ging ze bij voetbalvereniging Woudsend spelen. Naast het voetbal vond ze het keepen ook erg leuk.

Sc Heerenveen

“Als keeper heb je een bijzondere positie in het team”, vertelt Dionne van der Wal. “Je mag als enige de bal met de handen pakken en een elftal kan niet zonder goalkeeper.” Dat sprak haar aan en zo kwam de jonge Dionne tussen de doelpalen te staan bij de pupillen van Woudsend. Een carrière was begonnen, want vervolgens werd ze gevraagd door ONS Sneek om op een hoger niveau bij de jeugd te voetballen.

Toen sc Heerenveen begon met een team voor meisjes Onder de 16 jaar werd Dionne geselecteerd voor het spelen van twee oefenwedstrijden. Ze viel in positieve zin op bij de Friese Eredivisieclub en zei uiteraard geen nee toen ze benaderd werd om daar te komen spelen. Dionne was toen vijftien en bij sc Heerenveen kwam ze uiteindelijk bij de meiden Onder 19 terecht. Maar al snel trainde ze met de vrouwenselectie mee. Door blessures van andere keepsters mocht ze zelfs op 16-jarige leeftijd haar debuut al maken in de Vrouwen Eredivisie. Via sc Heerenveen werd Dionne ook geselecteerd voor Oranje O16, waarna ze nog in de Oranjeselectie van O17 en O19 speelde.

Overstap naar Ajax

Via Oranje O19 werd Dionne getipt bij de Ajax Vrouwen waar ze een derde keeper zochten. Toen ze met Jong Heerenveen tegen Jong Ajax speelde, werd ze dan ook met meer dan normale belangstelling gevolgd op sportcomplex ‘De Toekomst’. Dionne vertelt dat ze niet op de hoogte was van de interesse vanuit Amsterdam. “Maar ik keepte toen wel een hele goede wedstrijd en dat gaf mogelijk de doorslag.” In de zomer van 2022 maakte ze op 19-jarige leeftijd de overstap naar Ajax. Dionne vertelt dat de transfer naar de Ajacieden ook voor haar persoonlijk een grote stap was. “Samen met mijn ouders zijn we in gesprek gegaan met Ajax. Maar het gevoel was gelijk goed en Ajax was tenslotte de club waar ik als kind al van droomde. Dus wat kon me nog tegenhouden? Het betekende wel dat ik uit huis moest en in Amsterdam moest gaan wonen. Dat was wel even een verandering.”

Friezinnen in Amsterdam

Bij Ajax werd ze heel goed opgevangen door de selectie en de begeleiding. “Ik werd aan iedereen voorgesteld en dat voelde als een warm welkom. Daarnaast hebben ze me de tijd gegeven om te wennen.” Dionne trainde meteen met de vrouwenselectie mee als derde keepster en om wedstrijdritme op te doen speelde ze de meeste wedstrijden bij Ajax Onder 19. Volgens Dionne was het bij Ajax wel even aanpassen aan het hoge niveau. De trainingen zijn een stuk intensiever en conditioneel zwaarder dan ze gewend was. Bovendien kon ze in Amsterdam op de Johan Cruijff Academy haar opleiding Sport & Coaching niveau 4 afronden.

Bij Ajax is Dionne teamgenote van nog twee Friezinnen: Tiny Hoekstra en Sherida Spitse. “Soms maken we een ‘Frysk grapke’, om even te laten zien dat we er zijn”, lacht Dionne. Maar het is niet zo dat we met elkaar optrekken of zo. We spreken ook geen Fries onder elkaar.” Dionne geeft wel aan dat ze ontzettend veel leert van de ervaren Spitse. “Sherida heeft al zoveel meegemaakt. Van haar kan ik leren hoe je met druk en met wedstrijdspanning omgaat”.

Eerste keepster?

Het harde werken werd deze zomer beloond met een profcontract voor twee jaar bij de Amsterdammers. Een hoogtepunt voor Dionne en opnieuw een stukje droom die uitkomt. Toen was nog niet bekend dat Lize Kop, eerste doelvrouw van Ajax, zou vertrekken naar de Engelse Premier League, naar Leicester City. Dionne van der Wal werd gelijk al genoemd als haar opvolgster bij de Amsterdammers. Maar eerste doelvrouw worden bij Ajax is voor de Friezin nog niet vanzelfsprekend. “Samen met collegakeepers Regina van Eijk en Lois Niënhuis trainen we met ons drieën en dan is het uiteindelijk de coach die beslist wie op goal komt te staan. Het is vooral zaak dat we de keuze voor onze trainers zo moeilijk mogelijk maken”, zegt Dionne.

Stop met vergelijken

Het vrouwenvoetbal in Nederland maakte de afgelopen jaren een geweldige ontwikkeling mee. Dionne vindt het mooi dat ze daar onderdeel van uit kan maken. “Aan het laatste WK kon je al zien dat het niveau weer beter is geworden in vergelijking met 2017 toen de Oranje Leeuwinnen Europees kampioen werden. Je merkt aan alles dat het vrouwenvoetbal steeds populairder wordt. De tribunes worden steeds voller en toch is het nog heel toegankelijk. Na de wedstrijd delen we handtekeningen uit en wil iedereen met ons op de foto. Niet alleen meisjes, ook jongens. Hartstikke leuk, toch? En gelukkig kan dat nog steeds”. Daarom wil Dionne niks weten van een vergelijking met het mannenvoetbal. “Dat is totaal anders. Stop met vergelijken en geef ons gewoon de tijd”, zegt ze stellig.

En de volgende stap? Het buitenland en de Oranje Leeuwinnen? Dionne zegt dat ze daar nu wel eens wat vaker droomt en ze vindt dat dat ook mag. Als kind was Ajax immers al de club waar ze van droomde, maar het grote Oranje? Nee, zover is het nog niet. Hoofddoel is nu eerste keepster worden bij Ajax.

Thuiskomen

Inmiddels heeft Dionne haar plek gevonden in Amsterdam, maar ze mist de rust van Fryslân wel. “In Amsterdam is het altijd druk. Als ik naar huis rij en Emmeloord voorbij ben, voelt dat toch een beetje als thuiskomen. Ik denk dat ik na mijn voetbalcarrière wel weer terug kom en in Fryslân ga wonen.”

Tekst: Ynte Dragt