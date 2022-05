Ondanks verlies kan het voor ONS Sneek nog steeds

SNEEK- Na het. verlies in de Friese derby tegen Buitenpost moest ONS Sneek gisteravond tegen SV Urk opnieuw met een nederlaag genoegen nemen. In de vooruitgespoelde wedstrijd - het Zuidersportpark is donderdag het domein van de tiende editie van het Jorn Feenstra Toernooi - trok de lijstaanvoerder dankzij treffers van Klaas Romkes en Jelle de Boer met 0-2 aan het langste eind.

Volgend seizoen

Die overwinning was verdiend, maar of er met de voormalige eilandbewoners een aanwinst voor de derde divisie binnen de lijnen stond, wagen we te betwijfelen. Wie trouwens volgend seizoen bij ONS Sneek binnen de lijnen staat, is ook nog niet duidelijk. Naast degenen waarvan het vertrek als enige tijd vast staat, keren volgens ingewijden namelijk ook Han van Dijk, Niels Nadorp, Steyn Potma en Gerben Visser “South Park” de rug toe, terwijl Nick Kleen en Rik Koelewijn ook van plan waren om hun geluk elders te beproeven. Daartegenover staat de komst van een drietal spelers van Cambuur o.19 en van Tom Boezerooij van SV Marum.

Met de rug

Of dat volgende seizoen in de hoofdklasse of in de eerste klasse plaatsvindt, is nog geen uitgemaakte zaak. Het ontlopen van de herkansing om lijfsbehoud kan echter nog steeds, al komt ONS Sneek met het vorderen van de duels wel steeds meer met de rug tegen de muur te staan en dat was gisteravond ook in de openingssfase het geval. SV Urk greep meteen het initiatief en nadat een eerste poging nog voorlangs ging, leverde dat al in minuut zes een voorsprong op. Aan de rechterkant werd het Sneker verdedigingsblok door Klaas Romkes afgetroefd, waarna de met een diagonale inzet doelman Tristan Boersma het nakijken gaf.

Opgelegde kansen

Nadat diezelfde Romkes nog een keer voor gevaar had gezorgd, nam de druk van de bezoekers enigszins af en kreeg ONS Sneek kort achter elkaar twee opgelegde kansen. Bij de eerste zorgde oud ONS-doelman Richard Strijker met een schitterende redding er voor dat de naam van Nick Kleen niet door de luidsprekers werd omgeroepen, en bij de tweede kopte Steyn Potma centimeters naast.



Met Kleen en Potma zijn meteen de twee belangrijkste Sneker wapens genoemd, want ONS Sneek gokt vooral op hun snelheid en hoopt dan via bijsluitende spelers als Han van Dijk toe te slaan. Die krachten vretende speelwijze waarbij de afstand tot de vijandelijke goal vaak heel erg groot is, zou in het vervolg van de eerste helft nog een mogelijkheid opleveren, maar toen kwam aanvoerder Wesley Tankink te laat om iets met een no-look pass te doen. Ook Urk deed in het vervolg van het eerste bedrijf vrij weinig met de mogelijkheden. Zo ontbrak bij een schuiver van Hessel Snoek evenals bij een kopbal van Romkes de juiste richting, terwijl Glenn Buma tussendoor een bal van de lijn haalde.

Meer controle

Buma - hij speelde niet zijn meest gelukkige wedstrijd - zou evenals middenvelder Giovanni Aronds na rust niet meer terugkeren en met hun vervangers (Patrick van der Veen en Simon de Laat) probeerde de thuisclub het over een andere boeg te gooien. Dat leek te lukken, want op schoten en een kopbal van resp. Lucas Tol, Pieter Brands en Jelle de Boer na, had de oranje defensie de zaak in de tweede helft meer en beter onder controle.



​Nauwelijks mogelijkheden

Aan de andere kant leverde een en ander de Snekers nauwelijks mogelijkheden op. Tot een kwartier voor tijd toen Han van Dijk bij een onoverzichtelijke situatie de bal in derde instantie achter Strijker wist te werken. Die treffer kreeg echter niet de vereiste goedkeuring omdat toen de bal onderweg naar de touwen was, iemand van de thuisclub buitenspel zou hebben gestaan. Het was naast een vrije trap van Gabriël Fernando eigenlijk het enige serieuze wapenfeit van oranje dat bij een kopbal van Jelle de Boer (redding Boersma) en een inzet (redding de lat) nog twee keer moest sidderen. Die siddering resulteerde echter niet in gejuich en daarmee leek de wedstrijd op een 0-1 zege voor de bezoekers uit te draaien, totdat Jelle de Boer diep in blessuretijd Boersma alsnog voor de tweede keer liet buigen.



Met die nederlaag komt ONS Sneek meer en meer met de rug tegen de muur te staan en wel om de simpele reden dat het aantal wedstrijden om een en ander recht te zetten langzaam maar zeker opdroogt. Het kan echter nog steeds, maar dan zal men de komende twee wedstrijden tegen resp. DETO Twenterand en Noordscheschut wel moeten winnen.

ONS Sneek - SV Urk 0-2 (0-1)

Doelpunten: 0-1 Klaas Romkes (6.), 0-2 Jelle de Boer (90.+3)

​Scheidsrechter: J.S. Boringa

​Gele kaart: Gabriël Fernando,, Patrick van der Veen (ONS Sneek), Iede den Dulk (SV Urk)

Opstelling ONS Sneek: Tristan Boersma, Pieter Abe de Jong, Gabriël Fernando, Glenn Buma (46. Patrick van der Veen) Rik Koelewijn, Giovanni Aronds (46. Simon de Laat), Wesley Tankink (81. Vladik Drakopulo), Niels Nadorp, Steyn Potma (63. Rik Weening), Han van Dijk en Nick Kleen (81. Kevin Mennega)

Opstelling SV Urk: Richard Strijker, Riekelt-Jan Brands, Bennie Dunnink, Klaas Kramer (80. Iede den Dulk), Riekelt Nentjes, Iede Nentjes, Johannes Schrijver, Klaas Romkes, Lucas Schraal (56. Lucas Tol), Hessel Snoek (56. Jelle de Boer) en William de Boer (56. Pieter Brands)

Bron: www.pengel.weebly.com