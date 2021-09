Onbeperkte Elfstedentocht groot succes, volgend jaar komt er een derde editie

SNEEK- Het is alweer ruim een week geleden, maar ook de tweede editie van de Onbeperkte Elfstedentocht is wederom een groot succes geweest.

“Daarom gaan we in september 2022 de derde editie van dit unieke evenement organiseren. Met dit evenement geven wij de deelnemers een doel in handen waarvoor zij in beweging kunnen komen en blijven. Pak je handbike, scootmobiel, driewieler, rollator, rolstoel, e-bike of welk hulpmiddel dan ook en kom in beweging”, zeggen de organisatoren Sandy en Niels Krijnen.

“Het was weer een prachtig evenement. Allemaal blije mensen die mooie doelen hebben bereikt en grenzen hebben verlegd!” Een aantal foto’s van de doorkomst in Sneek.

Er is een prachtige film over het evenement gemaakt, door Dieuwke Kroese en Andre Minkema, Omrop Fryslân. Deze is uitgezonden op NPO2 bij Omroep Max. Leuk om te kijken en wil je deze ook delen:

https://www.maxvandaag.nl/programmas/tv/noord-zuid-oost-west/onbeperkte-elfstedentocht/POW_05126004/